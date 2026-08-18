Splitski KBC o stanju pacijenata ozlijeđenih u omiškom požaru: 'Zahvati se provode svaki dan'
'Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te više operacijskih zahvata koji se provode etapno'
Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata u požaru na omiškom području koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja, rekli su za Net.hr u utorak iz splitskog KBC-a.
"Operativni zahvati provode se svaki dan, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i tijekom oporavka", rekla je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.
"Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno. Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te više operacijskih zahvata koji se provode etapno.
"S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini", istaknula je Bitanga.