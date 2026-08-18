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DUGOTRAJAN OPORAVAK /

Splitski KBC o stanju pacijenata ozlijeđenih u omiškom požaru: 'Zahvati se provode svaki dan'

Splitski KBC o stanju pacijenata ozlijeđenih u omiškom požaru: 'Zahvati se provode svaki dan'
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

'Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te više operacijskih zahvata koji se provode etapno'

18.8.2026.
9:22
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata u požaru na omiškom području koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja, rekli su za Net.hr u utorak iz splitskog KBC-a

"Operativni zahvati provode se svaki dan, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i tijekom oporavka", rekla je Kristina Bitanga, glasnogovornica bolnice.

"Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno. Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te više operacijskih zahvata koji se provode etapno. 

"S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini", istaknula je Bitanga.

Kbc SplitPožarOmišOzlijeđeni
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