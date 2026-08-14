Osmero se bori za život, najmlađi ima 17 godina, liječnik nam otkriva: 'Idemo dan po dan'

Splitski KBC je zbog katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice podigao i pozvao natrag liječnike i medicinsko osoblje s godišnjih odmora.

Prema najnovijim informacijama, na respiratoru je osam osoba - četiri žene i četiri muškarca. Najstarija od njih ima gotovo 80 godina i u ovim se trenucima bori za život, dok ona najmlađa osoba ima tek 17 godina.

Više informacija o pacijentima za RTL Danas dao je Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziologiju KBC-a Split

Kako je onih osmero pacijenata koji su u kritičnom stanju?

Osmero pacijenata bilo je najrizičnije, od kojih smo četvero prebacili u Zagreb na daljnje liječenje, s time da je sada kod nas ostalo četvero životno ugroženih pacijenata.

O kakvim je ozljedama većinom riječ?

Većinom je riječ o opeklinskim ozljedama uzrokovanih otvorenim plamenom. Postotak opečene površine je od 20-ak do 60 posto, ovisno od pacijenta do pacijenta.

Koliko je komplicirano liječenje ovakvih ozljeda? Na koji način provodite liječenje u KBC-u Split?

Provode se standardne mjere liječenja opeklinskih bolesnika. Procjene je teško davati, idemo iz dana u dan, rade se previjanja tih opeklina i neke određene operacije. Tako da, evo, traje borba i pitanje je ishoda na kraju, ali mi smo optimistični pa ćemo vidjeti kako će se to dalje odvijati.

Koliko je težak dugoročni oporavak? Kako će izgledati sljedeći tjedni u saniranju svih ovih ozljeda ako se pacijenti uklone s respiratora?

Mislim da je teško i prerano govoriti o konačnim ishodima, ali svakako je dug period oporavka pred ovim bolesnicima.

Zašto ste se odlučili prebaciti četvero pacijenata u Zagreb?

Prvenstveno, radi lakšeg funkcioniranja našeg KBC-a koji je svakako preopterećen preko ljeta. Tako da bismo mogli osigurati što bolje funkcioniranje u ovim ljetnim vremenima kada velik broj bolesnika gravitira našem području. Kolege iz Zagreba su, u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, izašli u susret i odlučili primiti određen broj bolesnika kako bi nam olakšali funkcioniranje i osigurali stabilnost sustava.

Osim toga, 42 osobe su ovdje zaprimljene. O kakvim je problemima riječ?

Uglavnom su osobe zaprimljene zbog ozljeda nastalih otvorenim plamenom, dakle opeklinske ozljede. S tim da tu imamo i lakše i teže slučajeve, tako su neki bolesnici dovedeni zbog nekakvog pada prilikom bježanja, to su ozljede i prijelomi potkoljenice i slično.

Među osmero pacijenata koji se nalaze na respiratoru, većinom je riječ o lokalnom stanovništvu s omiškom područja, odnosno ne radi se o turistima i službenim osobama.

Da, možemo to potvrditi. Radi se o našim sugrađanima, među najteže ozlijeđenima nema stranaca i nema vatrogasaca.