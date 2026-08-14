Nakon noći užasa ostala pustoš: 'Požar je došao u sekundi i sve je izgorjelo'

U bijegu od vatrene stihije jedna je osoba poginula, a ozlijeđeno je 42, među njima osmero teško, priključeni su na respirator i bore se za život. Među njima i jedna maloljetnica. I dok je većina pacijenata ostala u splitskoj bolnici, četvero ih je prebačeno na liječenje u Zagreb.

Ono što je noć skrila, jutro je u potpunosti ogolilo. Vatra je ugasila jedan život. Splitska policija pronašla je tijelo žene. Neslužbeno doznajemo, riječ je o turističkoj djelatnici iz Bosne i Hercegovine.

"Čovjeka su dolje našli mrtvog što je izgorio. Maloprije je i policija bila. Tražili su ga, bilo je dvadeset policajaca, tražili su sve. Nisam znao što traže. Kćer mi je izašla tamo na balkon i kaže našli su čovjeka na žalu mrtva", ispričao je Anđelko Kovačić iz Stanića.

Tijelo je pronađeno u Maloj Luci. Navodno se radi o ženi koja je bježala od požara s dvije kolegice.

"Osoba je pronađena prilikom pregleda terena, jer veliko područje je opožareno. Mislim da je Državno odvjetništvo izišlo na teren, odredili su određena vještačenja. Obavijestit ćemo vas", rekao je Davor Božinović.

'Bilo je ljudi koji nisu htjeli bježati'

Izgoreni automobili, brodice, kuće. Nakon požara ostala je tišina. Jutro je otkrilo razmjere štete koja se još zbraja.

"Policija nije dala dalje gore, bilo je ljudi koji nisu htjeli bježati. Prizori su bili strahoviti, ljudi su pokušavali spašavati. Vjetar je okrenuo. Jedno vrijeme su mislili da će proći vatra. Šteta je velika. Ovo je moj brod. Vrijedi 60 tisuća eura, drugi je 40 tisuća eura. Ovdje ima 200.000 eura na brodovima što je izgorjelo", ispričao je Ante Vrkić iz Starog Sela.

Liječnici u splitskom KBC-u imaju pune ruke posla

Pune ruke posla imaju liječnici u splitskom KBC-u gdje je stiglo 42 pacijenata.

"Ovo je emocionalno bilo značajno drukčije dežurstvo i iskustvo u odnosu na sve što sam imao do sad u svojoj karijeri. Dolaze vam ljudi koje poznajete, koji su ozbiljno ozlijeđeni, a gori vaš grad. S druge strane je bilo impresivno jer su medicinske službe odgovorile besprijekorno", rekao je Josip Banović, pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju KBC-a Split.

Osmero je na respiratoru, među njima i maloljetna pacijentica koja je prebačena u zagrebačku Klaićevu.

"Samo kratko ću reći da su noćas naše dežurne službe pojačane s kolegama i s godišnjih i onih koji su bili izvan službi došli i odradili su sve ove pacijente koji su došli s opeklinama i drugim ozljedama iz požara", rekao je Marko Jukić, zamjenik ravnatelja KBC-a Split.

Jedanaest pacijenata je na jedinici intenzivnog liječenja. Ostali su pušteni kući. Dvoje stranih državljana je lakše ozlijeđeno. U bolnicu je stigla i ministrica zdravstva Irena Hrstić.

"Oko 13 sati su se kolege odlučili da je premještaj pacijenata iz KBC-a Split moguć, tako da su krenuli kolima hitne medicinske pomoći. Procjena je da će puno bolje biti cestovnim putem, jer ako je potrebna bilo kakva intervencija, lakše je intervenciju napraviti u samim kolima nego u helikopteru", rekla je Hrstić.

'Požar je došao u sekundi'

Dan nakon požara, turisti iz Češke gledaju što je ostalo od automobila kojim su došli na odmor.

"Bili smo u kući. Sjedili smo i razgovarali o požaru. U sekundi je došao do tu i sve je izgorjelo", rekao je Matyáš Vician.

Godišnji odmor prekinut je i Janu i njegovoj obitelji.

"Vlasnik apartmana nam je rekao: 'Evakuirajte se, odmah idite. Idite'!", ispričao je Jan Vojtek, turist iz Poljske.

Brojni građani uskočili u pomoć

Svi su pomagali kako mogu. Čim je stigao poziv policije - Marko je odmah priskočio u pomoć.

"Cijelu noć sam prevozio ljude, jak je vjetar bio. Dosta je bila slaba vidljivost. Borili smo se da ljudi budu što sigurniji. Kupili smo prvo djecu i starije, pazili smo da prođe bez žrtava ikakvih", ispričao je Marko Kovačić iz Lokve Rogoznice koji je prevozio ljude na svom brodu.

I dok je on spašavao nepoznate, Milana je strepila nad životom svoje svekrve.

"Gledali smo kako ćemo doći do nje. Nikako. Sin je išao romobilom i motorom i na kraju je nju od 73 godine sjeo na motor i doveo kod nas kući u Omiš. Tužno, tužno. Katastrofa", ispričala je Milana Tafra iz Ravnica.

Pune ruke posla od jutra ima i vučna služba.

"Ponudili smo usluge naše vučne službe gratis da se može uspostaviti komunikacija preko cesta na lokaciju koju je grad Omiš odredio. Uklonili smo tridesetak vozila. Ljudi su izgubili sve što su stvarali cijeli život. Izgubili su sve za noć", ispričao je Bogdan Utrobičić iz Gornjih Brela.