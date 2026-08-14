Nisu imali kamo pa bježali u more: 'Skakali su i na SUP-ove, mi smo ih spašavali'

BILO JE I DJECE /

Gotovo 200 ljudi, među kojima i mnogo djece, spas je tijekom požara kod Omiša potražilo u moru. Bježeći od vatrene stihije i gustog dima, penjali su se na plovila i SUP-ove, a na svu sreću, iako je situacija bila iznimno opasna, svi su spašeni.

Sve je počelo dojavom u 23.40 sati o većem broju ljudi, među kojima je bilo i djece, u moru i na plovilima bez nadzora. Spašavanje je potom preuzela Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u suradnji s Lučkom kapetanijom Split i njezinim ispostavama.

U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice, službenici Carinske uprave, HGSS s jednom gumenom brodicom, ali i građani te domaća tvrtka koja je angažirala jedan putnički brod.

Damian Dundović, načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe, opisao je dramatične trenutke spašavanja: "Ljudi su se micali od vatre, išli su na plažu. Ali uslijed jake bure, vjetar je nosio gusti dim prema plaži tako da su ljudi bježali u more, skakali na plovila, na SUP-ove. Mi smo ih onda spašavali i evakuirali sa svojim plovilima. Sva sreća, svi su bili dobro, nitko nije ozlijeđen. I sve smo ih evakuirali u okolna mjesta koja nisu ugrožena požarom."

Zahvaljujući brzoj reakciji svih službi i građana koji su se uključili u akciju, drama na moru završila je bez ozlijeđenih. Spašeni su evakuirani na sigurna područja, dalje od požara.