Tucaković o nevjerojatnoj snimci: 'To nije dobro. Išli su na svoju ruku'

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POKUŠALI SU POBJEĆI /

Požar u Omišu je jednu od najprometnijih turističkih zona srednje Dalmacije tijekom noći pretvorio u veliko područje evakuacije.

Koliko je situacija bila dramatična, svjedoči i nevjerojatna snimka na kojoj se vidi kako gori automobil vozača koji je bježao od vatrene stihije, dok ga drugi upozoravaju da izađe iz vozila i spasi život.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako su neka vozila sinoć pokušavala proći kroz vatrenu stihiju, pri čemu su se zapalila.

'Ona su još više razbuktala tu vatru. Nisu slušali upute nadležnih službi. To nije dobro. Išli su na svoju ruku', rekao je Tucaković.

Apelirao je na građane da tijekom ovakvih situacija postupaju prema uputama policije, vatrogasaca i drugih službi na terenu.

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