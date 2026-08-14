Gradonačelnik Omiša nakon paklene noći: 'Nitko nikada nije doživio ovako nešto'

Vatrena stihija koja je tijekom noći zahvatila Omiš i okolna mjesta ugrozila je brojne kuće i objekte, a dio stanovnika i turista morao je biti evakuiran. U požaru je ozlijeđeno 36 osoba, od kojih je sedam životno ugroženo, dok se procjenjuje da je izgorjelo oko tisuću hektara površine.

Omiški gradonačelnik Zvonko Močić cijelu je noć proveo na terenu, zajedno s vatrogascima i evakuiranim građanima.

"Ja sam bio tu cijelu noć budan. Bio sam tu s vatrogascima, evakuiranim ljudima, bio sam na terenu, na prvoj crti. Bilo je užasno", rekao je Močić.

'Nitko nije doživio ovako nešto'

Jeste li u životu doživjeli nešto slično? Za požar iz 2017. u Splitu govorilo se da je bio majka svih požara, no čini se da je ta majka dobila stariju sestru u obliku Omiša.

Ovo je teže. Ja sam pitao sve vatrogasce i sve gostujuće vatrogasce i nitko nije doživio ovako nešto, pogotovo ovako blizu grada.

Puno je ljudi ozlijeđeno i završilo je u bolnici. Što ste sve vidjeli sinoć i kako ste se zapravo nosili s tim?

Vidio sam herojstvo vatrogasaca. Vidio sam ogroman rad vatrogasaca i policije da se ova gomila ljudi, koji su u strahu, frustrirani i preplašeni, nekako sprovede na sigurnije mjesto. Uspjeli su, ali je trajalo jako dugo.

Sastanak kriznog stožera

U Omiš je stigao i premijer Andrej Plenković, a očekuje se sastanak kriznog stožera na kojem će sudjelovati predstavnici svih žurnih službi, vatrogasci, pripadnici Civilne zaštite, Hitne medicinske pomoći, policije te medicinsko osoblje KBC-a Split.