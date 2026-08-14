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OBILAZIT ĆE CIJELO POŽARIŠTE /

Slavko Tucaković: 'Postoji mogućnost da ima smrtno stradalih u ovom požaru'

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da se u ovom trenutku ne može isključiti mogućnost da je u velikom požaru na području Omiša netko stradao. Potvrđenih informacija o smrtno stradalim osobama zasad nema.

'Sigurno je da postoji mogućnost. To treba provjeriti', kazao je Tucaković.

Istaknuo je kako će vatrogasci tijekom dana detaljno pretražiti cijelo požarište i obići sve kuće kako bi provjerili ima li eventualno stradalih osoba.

'Mi ćemo tijekom današnjeg cijelog dana pretraživati cjelokupno požarište i obilaziti sve kuće', rekao je glavni vatrogasni zapovjednik.

S obzirom na razmjere požara i činjenicu da su pojedini stanovnici pokušavali obraniti svoje domove, Tucaković je upozorio da se takva mogućnost ne može isključiti. Ipak, naglasio je da u trenutku davanja izjave nema potvrde o smrtnim slučajevima.

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14.8.2026.
10:33
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PožarOmišSlavko Tucaković
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