Slavko Tucaković: 'Postoji mogućnost da ima smrtno stradalih u ovom požaru'
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da se u ovom trenutku ne može isključiti mogućnost da je u velikom požaru na području Omiša netko stradao. Potvrđenih informacija o smrtno stradalim osobama zasad nema.
'Sigurno je da postoji mogućnost. To treba provjeriti', kazao je Tucaković.
Istaknuo je kako će vatrogasci tijekom dana detaljno pretražiti cijelo požarište i obići sve kuće kako bi provjerili ima li eventualno stradalih osoba.
'Mi ćemo tijekom današnjeg cijelog dana pretraživati cjelokupno požarište i obilaziti sve kuće', rekao je glavni vatrogasni zapovjednik.
S obzirom na razmjere požara i činjenicu da su pojedini stanovnici pokušavali obraniti svoje domove, Tucaković je upozorio da se takva mogućnost ne može isključiti. Ipak, naglasio je da u trenutku davanja izjave nema potvrde o smrtnim slučajevima.