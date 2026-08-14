Plenković: 'Deset ozlijeđenih je na intenzivnoj, dio pacijenta preuzet će Zagreb'

Premijer Andrej Plenković oglasio se o velikom požaru koji je tijekom noći zahvatio omiško područje te poručio kako su Vlada i sve nadležne službe u koordinaciji s ciljem zaštite stanovništva i saniranja posljedica požara.

Najavio je da će se u 10 sati održati sastanak stožera na kojem će sudjelovati glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, omiški gradonačelnik Zvonko Močić, predstavnici vatrogasne zajednice, Ravnateljstva civilne zaštite, policije i KBC-a Split.

Četrnaest osoba u bolnici, deset na intenzivnoj

Plenković je posebno istaknuo zdravstveno stanje osoba ozlijeđenih u požaru. Trenutačno je u KBC-u Split hospitalizirano 14 osoba, od kojih se čak deset nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

"Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije", poručio je premijer.

Zbog velikog broja ozlijeđenih angažirani su dodatni zdravstveni djelatnici sa Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split. Ministarstvo zdravstva istodobno uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama kako bi, bude li potrebno, dio pacijenata mogao biti preuzet i liječen u Zagrebu.

Zahvala vatrogascima i službama

Premijer je zahvalio vatrogascima i svim službama koje su tijekom noći sudjelovale u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine.

"Zahvaljujem vatrogascima i svima koji su proteklu noć u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu", poručio je Plenković.

U koordinaciju i aktivnosti vezane uz posljedice požara uključeni su i potpredsjednici Vlade i ministri Tomo Medved i Davor Božinović, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

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