FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŽAR U OMIŠU /

Plenković: 'Deset ozlijeđenih je na intenzivnoj, dio pacijenta preuzet će Zagreb'

Plenković: 'Deset ozlijeđenih je na intenzivnoj, dio pacijenta preuzet će Zagreb'
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ministarstvo zdravstva istodobno uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama kako bi, bude li potrebno, dio pacijenata mogao biti preuzet i liječen u Zagrebu

14.8.2026.
9:40
danas.hr
Sime Zelic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković oglasio se o velikom požaru koji je tijekom noći zahvatio omiško područje te poručio kako su Vlada i sve nadležne službe u koordinaciji s ciljem zaštite stanovništva i saniranja posljedica požara.

Najavio je da će se u 10 sati održati sastanak stožera na kojem će sudjelovati glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, omiški gradonačelnik Zvonko Močić, predstavnici vatrogasne zajednice, Ravnateljstva civilne zaštite, policije i KBC-a Split.

Četrnaest osoba u bolnici, deset na intenzivnoj

Plenković je posebno istaknuo zdravstveno stanje osoba ozlijeđenih u požaru. Trenutačno je u KBC-u Split hospitalizirano 14 osoba, od kojih se čak deset nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

"Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije", poručio je premijer.

Zbog velikog broja ozlijeđenih angažirani su dodatni zdravstveni djelatnici sa Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split. Ministarstvo zdravstva istodobno uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama kako bi, bude li potrebno, dio pacijenata mogao biti preuzet i liječen u Zagrebu.

Zahvala vatrogascima i službama

Premijer je zahvalio vatrogascima i svim službama koje su tijekom noći sudjelovale u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine.

"Zahvaljujem vatrogascima i svima koji su proteklu noć u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu", poručio je Plenković.

U koordinaciju i aktivnosti vezane uz posljedice požara uključeni su i potpredsjednici Vlade i ministri Tomo Medved i Davor Božinović, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE

OmišPožarAndrej Plenković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike