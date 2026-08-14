Filip Ivić o stravičnom požaru: 'Imam tamo prijatelje, zabrinut sam. Nisu mi još svi odgovorili na poruke'

Stravičan požar koji je tijekom večeri buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područja iznad samog grada, te došao nadomak središta grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran, a s terena stižu potresne snimke velike materijalne štete, izgorjelih automobila i objekata. Hrvatska je šokirana prizorima apokalipse. Ljudi bježe, plaču, strahuju za svoje najbliže, za svoje kuće, za sebe... Ovakvo što se može vidjeti samo u filmovima katastrofe. Više o tome čitajte - OVDJE.

UŽIVO S TERENA / Stravičan požar u Omišu, ozlijeđeno 36 osoba, mnogi evakuirani: Stiže i Plenković

Filip Ivić, poznati hrvatski rukometni golman, bivši hrvatski reprezentativac, povezan je s Omišom preko Međunarodnog kampa za rukometne vratare, koji se ovog ljeta održavao po 16. put. Filip Ivić je demonstrator na kampu, organizator i dio upravljačke strukture najvećeg kampa na svijetu za rukometne vratare.

Već godinama Filip Ivić dolazi u Omiš i praktički je u Omišu domaćin. Obožava taj grad, ljude u njemu. Kad se probudio jutros u Brestu, gdje brani za Meškov, šokirao se prizorima strave i užasa...

Javio se Filip Ivić jutros portalu Net.hr. Zabrinut, zgrožen...

"Vidio sam što se događa u Omišu i Lokvi Rogoznici, kakav požar je tamo, kako se brzo proširio. Iskreno, šokiran sam. Nije mi do ničeg trenutno. Upravo idem na trening, a mislim samo na situaciju u Omišu i tom dijelu Dalmacije. Ne znam što da kažem, nemam riječi", kazao nam je Filip Ivić i nastavio:

"Probudio sam se, uzeo telefon u ruke, vidim milijardu poruka. U Omišu imam puno prijatelja, ne samo u Omišu nego i u okolici Omiša, kao i na Braču. Ne znam što se trenutno događa, znam samo da je požar u tijeku i to veliki. Vidim da je sve u plamenu, da sve gori. Prije svega, nadam se da su ljudi dobro, da nema ne daj Bože žrtava ili nešto. Strašno da se to opet dogodilo, da se to događa. I prošle godine se nešto slično, koliko se sjećam. Čak je vatra došla do Splita. Nadam se da požar nije podmetnut. Ako nažalost je... Mislim, prestrašno, bez riječi sam. Najviše mi je žao ljudi, vidim da su evakuirani u veliku Gradsku dvoranu. Želim se nakloniti našim hrabrim vatrogascima koji nažalost svakog ljeta imaju ovakve borbe. Oni su praktički naši anđeli čuvari. Nadam se da će se požar stabilizirati, da se ovakve stvari ubuduće neće događati. Najgore što nemam u ovom trenutku previše informacija i to ne posebno zabrinjava. Čitaš portale, otvaraš slike, izgleda prestrašno. Stvarno imam jako puno prijatelja u Omišu i okolici, s puno sam ljudi oda tamo dobar. Poslao sam im poruke, nisu mi još svi odgovorili. Nije mi svejedno, nikome nije kad se nešto ovako dogodi", dodao je.

Filip Ivić u jednom je dahu, s drhtavim glasom, nastavio.

"Vatrogascima svaka čast što praktički žrtvuju svoje života da bi spasili ljude i domove. Najviše mi je žao ljudi koji tamo žive, a čije su kuće izgorjele i ugrožene. Čovjeće, imamo prekrasnu zemlju, more, sunce, planine i rijeke i onda da se tako uništava Lijepa naša. Mislim, srce me boli, koga ne bi boljelo. Vatrogascima, svim dobrim i hrabrim ljudima svaka čast na svemu. Ovo je bila paklena noć za njih, noć koju nikad neće zaboraviti. Vidim ljudi bježe, plaču, u suzama napuštaju svoje domove. Snimki ima jako puno i potresne su. Sve je to teško za gledati, a kako li je tek ljudima koji su tamo, koji proživljavaju kalvariju. U ovakvim situacijama se pokazuje zajedništvo. Najradije bi se teleportirao tu iz Bresta ravno u Omiš i pomogao tim divnim i hrabrim ljudima. Bio sam baš u Rogoznici u jednom restoranu ovog ljeta. Koliko imam informaciju da je tu sad, ne znam je li restoran, ali okolica da je sve izgorjelo. Mislim, prestrašno. Ljudi, držite se, vatrogasci, svaka vam čast! Vi ste naš ponos i skidam vam kapu na svemu. Vi ste naši čuvari. Ljudi, volim vas i držite se. Neka vam Bog bude na pomoći", zaključio je Filip Ivić.