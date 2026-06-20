Omiš domaćin 16. izdanja najvećeg kampa za rukometne vratare na svijetu: 'Jedinstveno'

Već šesnaest godina Omiš je središte rukometnog svijeta za mlade vratare, a jedinstveni Međunarodni kamp iz godine u godinu podiže ljestvicu kvalitete. Međunarodni kamp za rukometne vratare održat će se od 22. do 28. lipnja. Riječ je o projektu koji u Omišu i Makarskoj okuplja vrhunske svjetske vratare, trenere i mlade talente iz različitih zemalja, a ove godine očekuje oko dvjestotinjak sudionika iz približno 30 država.

Foto: Privatna arhiva

Elita u Omišu

O novom izdanju, velikim imenima koja dolaze te o svojoj novoj ulozi organizatora projekta razgovaramo s proslavljenim hrvatskim reprezentativnim vratarom Filipom Ivićem, koji je i sam nekada bio polaznik, a sad je demonstrator na kampu i organizator.

Foto: Privatna arhiva

Sad je dio upravljačke strukture najvećeg kampa na svijetu za rukometne vratare. No, prije nego što nas Filip Ivić uvede u 16. izdanje najvećeg kampa na svijetu za rukometne vratare, idemo malo o vrijednosti samog kampa, o povijesti, o značenju Međunarodnog kampa za mlade rukometne vratare.

Dakle, Omiš i Hrvatska tako opet imaju privilegij opet biti dio jedinstvenog rukomentog kampa za mlade golmane koji sanjaju svoje sportske snove. Svjetski, a naše, rekli bi smo. Jer, takvo što stvarno ne postoji u svijetu.

Dakle, 16. izdanje prestižnog Međunarodnog kampa za rukometne golmane vraća se ovog lipnja u Omiš, pa će ovaj ponosni dalmatinski grad na ušću rijeke Cetine, tamo gdje se spaja rijeka i more, opet ugostiti rukometnu mladost i ugledna rukometna imena.

Tamo gdje se spaja Cetina, Jadransko more i rukometna budućnost

Omiš je mali grad smješten na ušću rijeke Cetine u najljepše more na svijetu, Jadransko more u središnjoj Dalmaciji. Poznat je po svojoj bogatoj povijesti, koja uključuje razdoblje kada su gusari iz Omiša dominirali Jadranom tijekom srednjeg vijeka.

Grad je okružen strmim planinama, rijekom i morem, što ga čini jedinstvenim prirodnim i povijesnim odredištem, a sad je Omiš postao jedinstven po Međunarodnom kampu za rukometne golmane i po tome što okuplja budućnost hrvatskog i svjetskog rukometa. More, sunce i rukomet. Gdje ćeš bolje...

Foto: Privatna arhiva

Inače, organizatori naglašavaju kako kamp nije usmjeren samo na sportski razvoj, nego i na promociju Hrvatske, poticanje druženja te usvajanje zdravih životnih navika kod mladih sportaša. Kroz 16 godina postojanja kroz kamp su prošla brojna velika imena svjetskog rukometa, među njima velikani Andreas Wolff i Thierry Omeyer, kao i poznati hrvatski vratari poput Marina Šege i Mirka Alilovića. Sudjelovali su i vrhunski golmani poput slavnog Vincenta Gerarda, Dejana Milosavljeva, Nikole Portnera i Benjamina Burića.

Ovogodišnje izdanje donosi i niz poznatih demonstratora. Hrvatske reprezentativce Mateja Mandića i Dominika Kuzmanovića, Filipa Ivića, Marina Šegu te slovenskog vratara Urha Kastelica, koji će uskoro braniti za RK Zagreb. Uz njih dolaze i međunarodne zvijezde poput Viktora Hallgrimssona, koji je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka, španjolskog vratara Nacha Biosce iz Nantesa te dvojice egipatskih reprezentativaca iz Bundeslige, Hendawyja i El-Tayara.

Uz igrače, s mladim vratarima rade i renomirani treneri. Kamp vodi Dino Špiranec, trener vratara u Magdeburgu i trener Mateja Mandića, kojem će se iduće sezone pridružiti i Kuzmanović. Stručnoj ekipi pridružuje se i Haris Porobić, trener u mađarskoj reprezentaciji, dok poseban doprinos daje i Michael Bruun, trener vratara danske reprezentacije koji u Aalborgu radi s danskim rukometnim golmanskim majstorom Niklasom Landinom.

Nije ni čudo što Filip Ivić s velikim entuzijazmom govori o projektu koji smatra jedinstvenim ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu, a čiji je glavni cilj ulaganje u mlade sportaše i promocija Hrvatske.

Jedinstvena priča u srcu Dalmacije

Pred nama je 16. izdanje Međunarodnog kampa za rukometne vratare. Od ove godine ste i vi u novoj, istaknutijoj ulozi. Možete li nam reći nešto više o samom projektu?

"Ovo je jedna predivna priča. To je jedinstveni kamp vratara za rukometne vratare, zaista jedinstven, prvi takav u svijetu i to se baš nalazi u Hrvatskoj, meni najljepšoj zemlji na svijetu. Šesnaest godina, godina koja sama govori koliko se taj kamp održava u Hrvatskoj. Kao što ste spomenuli, od ove godine sam u novoj ulozi kao suvlasnik i organizator. Dugi niz godina, nekih 12 otprilike godina, sam i demonstrator bio na samom kampu. Rukometni kamp je za rukometne golmane, za djecu iz cijeloga svijeta, ne samo iz Europe, nego i iz cijelog svijeta, a polaznici nam dolaze iz 30 različitih zemalja. Zato sam i rekao na početku da je to jedinstveni koncept za vratare jer je jedini takav na cijelome svijetu, nema ništa slično i stvarno sam ponosan da sam dio te priče", govori Filip Ivić u uvodu razgovora.

Foto: Privatna arhiva

Rad s djecom kao najveća vrijednost

Koji je glavni cilj ovog projekta koji okuplja mlade iz cijelog svijeta?

"Cilj ovog kampa je razvoj sporta, rad s djecom jer smatram da su djeca naša budućnost. Cilj kampa je ulaganje u djecu, u sport i u turizam u Hrvatskoj. Nema ljepše vrijednosti nego raditi s djecom, raditi na njihovim motoričkim i funkcionalnim sposobnostima da ih unaprijedimo da bi danas-sutra postali bolji vratari, kvalitetniji i bolje osobe. Cilj je, kao što sam rekao, raditi na motoričkim i funkcionalnim sposobnostima jer djeca u tim dobnim skupinama, od otprilike 15 do 25 godina, to je neki prosjek. Meni je žao kad sam ja bio mali da nisam imao takve kampove i takve projekte jer mislim da nema ništa ljepše za djecu, uživati na moru i trenirati sa svojim uzorima. To je poanta cijele ove priče."

Foto: Privatna arhiva

Svjetska imena i vrhunski stručni kadar

Polaznici imaju priliku učiti od nekih od najvećih imena rukometnog svijeta.

"Djeca prilikom kampa imaju prilike družiti se sa svjetskim imenima od trenera, vratara te demonstratora s iskustvom. Ove godine su nam demonstratori, tj. vratari koji nam dolaze, Kuzmanović i Mandić. Mislim da njih ne treba previše predstavljati, golmani hrvatske reprezentacije koji su naša budućnost. Dolazi nam i Slovenac Urh Kastelic, budući vratar Zagreba. Dolazi nam i poznati islandski golman Victor Halgrimsson, koji je ove godine osvojio Ligu prvaka s Barcelonom. Dolazi nam golman Nacho Biosca iz Španjolske. Također, dolaze nam Karim Hendawy i Mohamed El-Tayar.

Foto: Privatna arhiva

Treneri su iz raznih europskih velikih klubova. Spomenuo bih Dinu Špiranca, koji je trener golmana u Magdeburgu, klubu koji je dugi niz godina jedan od najboljih na svijetu. On ove godine radi s Mandićem, od iduće godine i s Kuzmanovićem. Znači, imamo tandem Špiranec, Kuzmanović, Mandić u Magdeburgu, a imamo ga i na kampu. Zaboravio sam spomenuti, Michael Bruun nam dolazi. On je trener danske reprezentacije i trener Aalborga. Znači, trener je velikanima Landinu i Nielsenu, po meni trenutno najbolja dva golmana svijeta. Tako da nam dolazi iz Skandinavije, sa skandinavskom školom dolazi na naš balkanski prostor, a balkanska i skandinavska škola u kombinaciji stvaraju najbolje golmane na svijetu."

Čovjek koji je pokrenuo sve

Spomenuli ste da ste od ove godine suvlasnik, no tko stoji iza ove priče od samog početka?

"Najzaslužniji čovjek za to je Mario Čaljkušić, čovjek koji je pokrenuo priču prije šesnaest godina, koji je jako puno dao za rukomet, za taj kamp i za takve projekte u Hrvatskoj. Hvala mu, hvala mu na tome. Hvala što je i meni dao priliku da mu budem desna ruka u svemu tome. On uz sve to ima još dva projekta, Svjetski turnir veterana u rukometu, koji je jedini i najveći na svijetu, i Svjetski turnir u košarci. To sve spada pod grupaciju Sport Event."

Foto: Privatna arhiva

I za kraj, vrijedi istaknuti kako je potražnja za Međunarodnim kampom za rukometne vratare bila je i veća od smještajnih kapaciteta. S impresivnim popisom trenera i demonstratora te jasnom vizijom, projekt u Omišu nastavlja rasti i potvrđivati svoj status kao najbolje mjesto na svijetu za razvoj mladih rukometnih vratara.