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BIJELI DIM U HILTONU /

Pratite predstavljanje novog izbornika Hrvatske i sva događanja oko ustoličenja

Pratite predstavljanje novog izbornika Hrvatske i sva događanja oko ustoličenja
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sva događanja, sve informacije, povodom ustoličenja novog izbornika Vatrenih u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
13.7.2026.
7:32
Neva Zganec/PIXSELL
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na sjednici koja počinje u ponedjeljak u 13 sati trebao bi službeno potvrditi Slavena Bilića za novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon toga biti će održana konferencija za medije u 14:00 sati.

Sva događanja iz Hiltona, HNS-ova sjedišta, u tekstualnom prijenosu UŽIVO, pratite na portalu Net.hr. 

Tijek događaja:

07.30 - Znate li koliku će plaću imati Slaven Bilić? Prema pisanju Sportskih novosti, odnosno informacijama koje imaju iz više izvora unutar HNS-a, Bilić će imati znatno manju plaću od Dalićeve. Više pročitajte OVDJE

07.15 - Nakon što njegovo imenovanje bude potvrđeno, Bilić će predstaviti svoj stručni stožer, čime bi trebale završiti brojne medijske nagađanja o sastavu njegovog tima. Iako se već neko vrijeme spominju imena njegovih mogućih suradnika, među kojima je i dugogodišnji suradnik Dean Računica, konačan popis bit će poznat tek nakon službene objave. Prije sjednice Izvršnog odbora, u 12 sati sastat će se Stručna komisija HNS-a na čelu s Božidarom Šikićem. Komisija će razmotriti i dati suglasnost na Bilićevo imenovanje za novog izbornika.

Slaven BilićBožidar ŠikićHrvatska Nogometna ReprezentacijaHnsVatreniIzbornik Hrvatske Nogometne Reprezentacije
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