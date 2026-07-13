Pratite predstavljanje novog izbornika Hrvatske i sva događanja oko ustoličenja

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na sjednici koja počinje u ponedjeljak u 13 sati trebao bi službeno potvrditi Slavena Bilića za novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon toga biti će održana konferencija za medije u 14:00 sati.

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Tijek događaja:

07.30 - Znate li koliku će plaću imati Slaven Bilić? Prema pisanju Sportskih novosti, odnosno informacijama koje imaju iz više izvora unutar HNS-a, Bilić će imati znatno manju plaću od Dalićeve. Više pročitajte OVDJE.

07.15 - Nakon što njegovo imenovanje bude potvrđeno, Bilić će predstaviti svoj stručni stožer, čime bi trebale završiti brojne medijske nagađanja o sastavu njegovog tima. Iako se već neko vrijeme spominju imena njegovih mogućih suradnika, među kojima je i dugogodišnji suradnik Dean Računica, konačan popis bit će poznat tek nakon službene objave. Prije sjednice Izvršnog odbora, u 12 sati sastat će se Stručna komisija HNS-a na čelu s Božidarom Šikićem. Komisija će razmotriti i dati suglasnost na Bilićevo imenovanje za novog izbornika.