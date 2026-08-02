Kinezi uzdrmali svijet! Pogledajte s čime idu u 'borbu' protiv Amerike: Počinje nova faza

Nova kineska tehnološka kompanija Moonshot AI izazvala je veliku pažnju svjetske javnosti predstavljanjem svog najnovijeg modela umjetne inteligencije Kimi K3.

Mnogi stručnjaci ocjenjuju da je riječ o jednom od najvećih iskoraka kineske AI industrije, ali i kineske tehnologije općenito posljednjih godina, jer se ovaj model umjetne inteligencije već približio vodećim američkim modelima kompanija OpenAI, Anthropic, Perplexity i Google.

Najveća prednost

Najveća prednost Kimi AI modela nije u tome da je "najbolji u svemu", već u činjenici da nudi vrlo visoku razinu performansi uz znatno niže troškove korištenja. To ga čini privlačnim kompanijama koje žele koristiti naprednu umjetnu inteligenciju bez visokih cijena koje prate zatvorene komercijalne modele iz SAD-a.

Stručnjaci smatraju da upravo omjer cijene i mogućnosti predstavlja jedan od glavnih razloga zbog kojih je Kimi privukao pažnju Silicijske doline, ali i Wall Streeta.

Sam Kimi model raspolaže s oko 2,8 trilijuna parametara i kontekstnim prozorom od čak milijun tokena, što mu omogućuje istodobnu obradu ogromnih količina teksta, pisanje iznimno složenog programskog koda u više programskih jezika te obradu cijelih knjiga odjednom.

To znači da može analizirati stručne i znanstvene knjige, razvijati softverske projekte ili pretraživati velike baze podataka bez potrebe da korisnik dijeli zadatak na manje cjeline.

Posebno dobre rezultate Kimi ostvaruje u programiranju. Na pojedinim testovima namijenjenima razvoju softvera i rješavanju složenih zadataka pokazao je rezultate usporedive s vodećim američkim modelima, a u nekim područjima ih je čak i nadmašio. Zbog toga ga mnogi programeri vide kao ozbiljnu alternativu za razvoj aplikacija i automatizaciju poslovnih procesa.

Utrka ulazi u novu fazu

Još jedna važna razlika jest to što kompanija Moonshot AI objavljuje tzv. "open weight" modele. To znači da ih kompanije i istraživači mogu pokretati na vlastitoj infrastrukturi, prilagođavati vlastitim potrebama te ne moraju ovisiti o udaljenim poslužiteljima proizvođača.

Upravo je ta otvorenost izazvala raspravu u SAD-u, gdje su brojne tehnološke kompanije upozorile da bi ograničavanje otvorenih AI modela moglo usporiti inovacije i oslabiti konkurentnost američke industrije.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da Kimi nije superioran u svim područjima. OpenAI, Anthropic i Google i dalje imaju snažne prednosti kada je riječ o sigurnosti sustava, poslovnoj primjeni i razvijenom ekosustavu usluga.

Osim toga, Moonshot AI suočio se s velikom potražnjom nakon lansiranja modela Kimi K3, zbog čega je čak privremeno obustavio primanje novih pretplatnika dok ne proširi svoje računalne kapacitete.

Bez obzira na to tko trenutačno zauzima prvo mjesto na pojedinim rang-listama, pojava Kimi AI-ja pokazuje da Kina više nije samo sudionik u razvoju umjetne inteligencije. Naprotiv, konkurencija između kineskih i američkih kompanija postaje sve intenzivnija, a globalna AI utrka ulazi u novu fazu u kojoj će brzina razvoja, cijena i otvorenost modela imati jednako važnu ulogu kao i njihove same performanse.