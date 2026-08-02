Imate prorijeđen travnjak? Poznati stručnjak otkriva metodu za gustu i bujnu travu

Ljetne suše često ostavljaju trag na travnjacima u obliku ogoljelih mrlja i nejednakog rasta, zbog čega vrt izgleda zapušteno. Dok mnogi vlasnici vrtova vjeruju da su gnojivo i voda dovoljni, postoji jednostavno rješenje za preobrazbu vašeg travnjaka koje koriste profesionalci, a koje amateri često previđaju.

Stručnjak za vrtlarenje Geoff Hodge objašnjava da je rasipanje sjemena trave po postojećem travnjaku, postupak poznat kao nadosijavanje, dokazana tehnika koju koriste profesionalni vrtlari.

"Nadosijavanje je tajno oružje", ističe Hodge. "Ono popunjava praznine, zgušnjava pokrov te pomaže istisnuti korov i mahovinu".

Dok mnogi vjeruju da će samo gnojivo revitalizirati travnjak, dodavanje novog sjemena zapravo obnavlja njegovu gustoću, potiče razvoj snažnijeg korijenskog sustava i osigurava dugoročno ujednačeniji rast. Ova metoda je razlog zašto su travnjaci na sportskim terenima i golf igralištima uvijek besprijekorno gusti i otporni na habanje, piše Express.

Ključni koraci za uspješno nadosijavanje

Najbolje vrijeme za ovaj posao je u proljeće ili ranu jesen, kada je tlo toplo i vlažno, što su idealni uvjeti za klijanje sjemena. Jesenska sjetva, tijekom rujna i listopada, često se smatra i boljom opcijom jer je zemlja još uvijek topla od ljetnih mjeseci, a niže temperature zraka smanjuju stres za mlade biljke te im omogućuju da se dobro ukorijene prije dolaska zime.

Prije sjetve, nužna je temeljita priprema. Prvi korak je košnja travnjaka na najnižu moguću razinu koju vaša kosilica dopušta. Nakon toga, potrebno je ukloniti sloj suhe trave, mahovine i korova, takozvani filc, koji doslovno guši travnjak i sprječava prodor vode.

Foto: Pexels

To se može učiniti snažnim grabljama. Za poboljšanje strukture tla i bolji protok zraka i vode, preporučuje se i prozračivanje, odnosno aeracija. Na manjim površinama to možete napraviti običnim vilama, zabadajući ih u tlo na svakih desetak centimetara.

Kada je travnjak pripremljen, slijedi sjetva. Hodge preporučuje rasipanje 15 do 25 grama svježeg sjemena po kvadratnom metru. Koristite kvalitetno sjeme, po mogućnosti istu smjesu kao kod osnovne sjetve kako biste osigurali ujednačen izgled. Nakon rasipanja, sjeme lagano utisnite u tlo stražnjom stranom grablji kako bi ostvarilo dobar kontakt sa zemljom. Prekrivanje posijanog područja tankim slojem supstrata može ga dodatno zaštititi od isušivanja i ptica.

Njega nakon sjetve je presudna

Odmah nakon sjetve, ključno je dobro zaliti cijelu površinu kako bi se potaknulo klijanje. Tlo se mora održavati stalno vlažnim, ali ne i natopljenim, tijekom cijelog razdoblja nicanja trave. Nedostatak vlage u ovoj osjetljivoj fazi može biti poguban za mlade klice.

S prvom košnjom treba pričekati dok nova trava ne dosegne visinu od sedam do osam centimetara. Važno je da noževi na kosilici budu oštri kako ne biste iščupali mlade, još uvijek slabo ukorijenjene biljke.

Redovitom primjenom ove metode, uz pravilnu košnju i zalijevanje, svaki umoran travnjak može se transformirati u bujan i otporan zeleni pokrivač. Nadosijavanje je posebno učinkovito kod starijih travnjaka na kojima su godine gaženja i zbijenost tla ostavili traga. Rezultati su vidljivi već nakon nekoliko tjedana i čine svu razliku između prosječnog i vrhunski održavanog vrta.

POGLEDAJTE GALERIJU