Prije nego upalite kosilicu, važno je znati pravilo od tri dana za bujan i zdrav travnjak

S dolaskom dužih i toplijih dana, mnogi vlasnici vrtova s nestrpljenjem iščekuju prvu košnju travnjaka. Ipak, stručnjaci upozoravaju da žurba može nanijeti više štete nego koristi. Prije nego što upalite kosilicu, važno je uzeti u obzir jednostavno pravilo koje osigurava bujan i zdrav travnjak tijekom cijele sezone.

Ključno je pravilo tri dana

Stručnjakinja za vrtlarstvo Clair Albone savjetuje da se oduprete iskušenju prerane košnje. "Iako nas duži dani i obećanje topline mame van, ključno je ne kositi travu prerano", naglašava ona. Glavni razlog za strpljenje jest opasnost od kasnih mrazova koji mogu uništiti osjetljive, nove vlati trave.

Prema takozvanom "pravilu tri dana", idealni uvjeti za prvu košnju stvaraju se tek kada je vrijeme stabilno. "Pričekajte da prođu hladniji dani. No, presudno je da vrijeme bude suho, a temperatura zraka iznad deset stupnjeva Celzijevih barem tri dana zaredom", objašnjava Albone. Poštivanje ovog pravila temelj je za postizanje najboljih rezultata i prekrasnog travnjaka u proljeće.

Pripremni koraci za zdrav travnjak

Prije nego što uopće započnete s košnjom, potrebno je obaviti nekoliko važnih pripremnih radova koji će probuditi vaš travnjak iz zimskog sna i potaknuti njegov rast.

Čišćenje i prozračivanje tla

Prvi korak je temeljito čišćenje. Uklonite sve lišće, grančice i ostale ostatke koji su se nakupili tijekom zime. Time ćete omogućiti sunčevoj svjetlosti i zraku da dopru do trave i tla, što je ključno za rani rast. Nakon čišćenja, ako tlo nije smrznuto ili previše natopljeno vodom, preporučuje se lagano prozračivanje. Taj postupak poboljšava drenažu i osigurava da hranjive tvari prodiru dublje do korijena trave.

Borba protiv mahovine i korova

Vlažni zimski mjeseci stvaraju idealne uvjete za razvoj mahovine, koja može ugušiti travu i spriječiti njezin rast. S porastom temperatura, važno je reagirati na vrijeme. Jedan od najučinkovitijih načina za uklanjanje mahovine, slame i plitkog korova jest skarifikacija ili vertikalno prozračivanje. To uključuje energično grabljanje travnjaka posebnim grabljama kako bi se izvukli neželjeni slojevi. Na taj način trava dobiva prostor za disanje i potiče se njezin snažniji rast, prenosi Mirror.

Prva košnja postavlja ton za cijelu sezonu

Kada konačno dođe vrijeme za prvu košnju, budite oprezni. Clair Albone ističe da taj prvi rez "postavlja ton" za ostatak sezone. Osim pravila o čekanju na stabilno vrijeme, stručnjaci savjetuju i pridržavanje "pravila jedne trećine". To znači da prilikom prve košnje nikada ne biste trebali odrezati više od jedne trećine visine vlati trave. Prekratko rezanje može "šokirati" biljku, što dovodi do plitkog korijena i žućenja trave.

Strpljenje i pravilna priprema ključ su uspjeha. Slijedeći ove savjete, osigurat ćete da vaš travnjak bude ne samo zelen i uredan, već i zdrav i otporan na izazove koji ga očekuju tijekom toplijih mjeseci.

