Šire se dramatične snimke iz Rusije: Plameni jezici gutaju tvornicu ključnu za proizvodnju streljiva

Ukrajinski dronovi za napade dugog dometa tijekom noći sa subote na nedjelju izveli su koordiniranu operaciju na više lokacija u Rusiji, objavili su Telegram kanali Exilenova+ i ASTRA. Meta napada bili su objekti od strateške važnosti za rusku vojnu industriju i logistiku, uključujući veliku kemijsku tvornicu koja opskrbljuje ruske tvornice streljiva te željezničku i skladišnu infrastrukturu ključnu za opskrbu vojske, piše Kyiv Post.

Požar u kemijskom kompleksu koji opskrbljuje vojnu industriju

Glavna meta napada bio je kemijski kompleks Novomoskovsk Aktsionernaya Kompaniya "Azot" u Tulskoj oblasti. Guverner regije Dmitrij Miljajev potvrdio je da je došlo do incidenta, navodeći kako su "ostaci dronova" pali na područje jednog industrijskog postrojenja u Novomoskovsku.

Ukrainian attack drones hit a major Russian oil depot in Rybinsk this morning, setting multiple tanks ablaze.



Seen here, a Ukrainian attack drone flies towards the already burning Russian depot, descends, and then smashes into another oil tank. pic.twitter.com/h2rEWnGcjP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 14, 2026

No, analitičari otvorenih izvora (OSINT) s kanala ASTRA usporedili su geolokacijske podatke i snimke požara te zaključili da je pogođena upravo tvornica Azot.

Tvornica, koja posluje u sastavu kompanije Eurochem, najveći je ruski proizvođač amonijaka i dušičnih gnojiva. Prema istraživačkim podacima, između 2022. i 2024. godine Eurochemova postrojenja isporučila su najmanje 38.000 tona octene kiseline i gotovo 5.000 tona dušične kiseline državnoj tvornici eksploziva Sverdlov u Dzeržinsku.

Drones reportedly struck an oil depot in Rybinsk, Russia's Yaroslavl region.



Local residents also reported strikes on the Azot chemical plant in Novomoskovsk, Tula region. pic.twitter.com/MQtXCpxMf5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 14, 2026

Riječ je o ključnim sirovinama za proizvodnju eksploziva HMX (oktogen) i RDX (heksogen), koji se koriste u punjenju ruskih topničkih granata velikog kalibra.

Napadnuta željeznička infrastruktura u Smolenskoj oblasti

Dok je požar zahvatio kemijsko postrojenje u Tulskoj oblasti, ukrajinski dronovi istodobno su gađali prometnu infrastrukturu bliže Moskvi.

U Smolenskoj oblasti napadnut je grad Vjazma, važno prometno čvorište za željeznički promet. Fotografije i videosnimke koje su analizirali istraživači potvrđuju izbijanje požara unutar željezničkog depoa smještenog sjeveroistočno od glavnog kolodvora.

Oštećenje željezničke infrastrukture moglo bi otežati održavanje i korištenje lokomotiva potrebnih za prijevoz vojne opreme prema bojišnici.

Pogođeno i skladište strateških rezervi goriva

U ranim jutarnjim satima napadnuto je i postrojenje "Temp" u gradu Ribinsku u Jaroslavskoj oblasti. Riječ je o objektu pod upravom ruske Federalne agencije za državne rezerve (Rosrezerv), koji služi za skladištenje strateških zaliha goriva.

Prema dostupnim informacijama, nakon napada iznad postrojenja se uzdigao gust crni dim, a guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev naredio je hitno zatvaranje prometnica prema Moskvi.

Ovo nije prvi put da je objekt bio meta ukrajinskih napada. Prema navodima ukrajinskih izvora, napadnut je i krajem prosinca prošle godine.

Ukrajina pojačava pritisak na rusku pozadinu

Najnovija serija napada dio je šire ukrajinske strategije usmjerene na slabljenje ruskih logističkih i industrijskih kapaciteta daleko od bojišnice.

Napadi dolaze nakon nedavne zajedničke operacije ukrajinskih sigurnosnih službi i specijalnih snaga protiv naftnog terminala Tamanneftegaz u Krasnodarskom kraju, kada su, prema ukrajinskim tvrdnjama, uništeni spremnici goriva i infrastruktura za ukrcaj naftnih derivata.

Analitičari smatraju da Ukrajina sve više fokusira napade na tvornice kemikalija, skladišta goriva i prometne pravce kako bi otežala ruskoj vojsci opskrbu gorivom i streljivom te usporila dopremu pojačanja na bojište.

Ruske vlasti zasad nisu objavile podatke o mogućoj šteti niti o eventualnim prekidima proizvodnje u pogođenim postrojenjima.