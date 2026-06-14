Šire se dramatične snimke iz Rusije: Plameni jezici gutaju tvornicu ključnu za proizvodnju streljiva
Novi val ukrajinskih napada usmjeren je na slabljenje ruskih logističkih i proizvodnih kapaciteta u pozadini bojišta.
Ukrajinski dronovi za napade dugog dometa tijekom noći sa subote na nedjelju izveli su koordiniranu operaciju na više lokacija u Rusiji, objavili su Telegram kanali Exilenova+ i ASTRA. Meta napada bili su objekti od strateške važnosti za rusku vojnu industriju i logistiku, uključujući veliku kemijsku tvornicu koja opskrbljuje ruske tvornice streljiva te željezničku i skladišnu infrastrukturu ključnu za opskrbu vojske, piše Kyiv Post.
Požar u kemijskom kompleksu koji opskrbljuje vojnu industriju
Glavna meta napada bio je kemijski kompleks Novomoskovsk Aktsionernaya Kompaniya "Azot" u Tulskoj oblasti. Guverner regije Dmitrij Miljajev potvrdio je da je došlo do incidenta, navodeći kako su "ostaci dronova" pali na područje jednog industrijskog postrojenja u Novomoskovsku.
No, analitičari otvorenih izvora (OSINT) s kanala ASTRA usporedili su geolokacijske podatke i snimke požara te zaključili da je pogođena upravo tvornica Azot.
Tvornica, koja posluje u sastavu kompanije Eurochem, najveći je ruski proizvođač amonijaka i dušičnih gnojiva. Prema istraživačkim podacima, između 2022. i 2024. godine Eurochemova postrojenja isporučila su najmanje 38.000 tona octene kiseline i gotovo 5.000 tona dušične kiseline državnoj tvornici eksploziva Sverdlov u Dzeržinsku.
Riječ je o ključnim sirovinama za proizvodnju eksploziva HMX (oktogen) i RDX (heksogen), koji se koriste u punjenju ruskih topničkih granata velikog kalibra.
Napadnuta željeznička infrastruktura u Smolenskoj oblasti
Dok je požar zahvatio kemijsko postrojenje u Tulskoj oblasti, ukrajinski dronovi istodobno su gađali prometnu infrastrukturu bliže Moskvi.
U Smolenskoj oblasti napadnut je grad Vjazma, važno prometno čvorište za željeznički promet. Fotografije i videosnimke koje su analizirali istraživači potvrđuju izbijanje požara unutar željezničkog depoa smještenog sjeveroistočno od glavnog kolodvora.
Oštećenje željezničke infrastrukture moglo bi otežati održavanje i korištenje lokomotiva potrebnih za prijevoz vojne opreme prema bojišnici.
Pogođeno i skladište strateških rezervi goriva
U ranim jutarnjim satima napadnuto je i postrojenje "Temp" u gradu Ribinsku u Jaroslavskoj oblasti. Riječ je o objektu pod upravom ruske Federalne agencije za državne rezerve (Rosrezerv), koji služi za skladištenje strateških zaliha goriva.
Prema dostupnim informacijama, nakon napada iznad postrojenja se uzdigao gust crni dim, a guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev naredio je hitno zatvaranje prometnica prema Moskvi.
Ovo nije prvi put da je objekt bio meta ukrajinskih napada. Prema navodima ukrajinskih izvora, napadnut je i krajem prosinca prošle godine.
Ukrajina pojačava pritisak na rusku pozadinu
Najnovija serija napada dio je šire ukrajinske strategije usmjerene na slabljenje ruskih logističkih i industrijskih kapaciteta daleko od bojišnice.
Napadi dolaze nakon nedavne zajedničke operacije ukrajinskih sigurnosnih službi i specijalnih snaga protiv naftnog terminala Tamanneftegaz u Krasnodarskom kraju, kada su, prema ukrajinskim tvrdnjama, uništeni spremnici goriva i infrastruktura za ukrcaj naftnih derivata.
Analitičari smatraju da Ukrajina sve više fokusira napade na tvornice kemikalija, skladišta goriva i prometne pravce kako bi otežala ruskoj vojsci opskrbu gorivom i streljivom te usporila dopremu pojačanja na bojište.
Ruske vlasti zasad nisu objavile podatke o mogućoj šteti niti o eventualnim prekidima proizvodnje u pogođenim postrojenjima.