FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U MOSTARU /

Zrinjski ispao iz Europe: Bilbija tragičar 'Plemića'

Zrinjski ispao iz Europe: Bilbija tragičar 'Plemića'
×
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zrinjski nije uspio nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice protiv islandskog Valura

30.7.2026.
23:09
Hina
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Zrinjskog završili su ovosezonski europski nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige nakon što su u uzvratnom susretu na stadionu pod Bijelim brijegom odigrali 2-2 protiv islandskog Valura te tako nisu uspjeli nadoknaditi 0-1 poraz iz prvog dvoboja..

Zrinjski je poveo u 11. minuti, kada je Nemanja Bilbija realizirao kazneni udarac i poravnao ukupan rezultat dvoboja. Gosti su, međutim, preokrenuli u završnici prvoga poluvremena. Tryggvi Haraldsson pogodio je u 44. minuti za 1-1, a potom je u drugoj minuti sudačke nadoknade postigao i svoj drugi pogodak te Valuru donio vodstvo od 2-1. Mostarci su se vratili u utakmicu u 75. minuti. Matej Šakota, koji je samo minutu ranije ušao u igru, pogodio je za 2-2 i vratio Zrinjskom nadu u preokret i produžetak.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 88. minuti, kada je Zrinjski dobio još jedan kazneni udarac. Odgovornost je ponovno preuzeo Bilbija, ali njegov pokušaj nije završio u mreži. 

Do kraja se rezultat nije mijenjao pa je Valur prošao dalje ukupnim rezultatom 3-2.

Valur će u trećem pretkolu igrati protiv danskog Nordsjaellanda

HŠk Zrinjski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike