Zrinjski ispao iz Europe: Bilbija tragičar 'Plemića'

Nogometaši Zrinjskog završili su ovosezonski europski nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige nakon što su u uzvratnom susretu na stadionu pod Bijelim brijegom odigrali 2-2 protiv islandskog Valura te tako nisu uspjeli nadoknaditi 0-1 poraz iz prvog dvoboja..

Zrinjski je poveo u 11. minuti, kada je Nemanja Bilbija realizirao kazneni udarac i poravnao ukupan rezultat dvoboja. Gosti su, međutim, preokrenuli u završnici prvoga poluvremena. Tryggvi Haraldsson pogodio je u 44. minuti za 1-1, a potom je u drugoj minuti sudačke nadoknade postigao i svoj drugi pogodak te Valuru donio vodstvo od 2-1. Mostarci su se vratili u utakmicu u 75. minuti. Matej Šakota, koji je samo minutu ranije ušao u igru, pogodio je za 2-2 i vratio Zrinjskom nadu u preokret i produžetak.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 88. minuti, kada je Zrinjski dobio još jedan kazneni udarac. Odgovornost je ponovno preuzeo Bilbija, ali njegov pokušaj nije završio u mreži.

Do kraja se rezultat nije mijenjao pa je Valur prošao dalje ukupnim rezultatom 3-2.

Valur će u trećem pretkolu igrati protiv danskog Nordsjaellanda.