FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBENO /

Zrinjski ima novog trenera, bivši strateg Rijeke i Osijeka naslijedio Štimca

Zrinjski ima novog trenera, bivši strateg Rijeke i Osijeka naslijedio Štimca
×
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Mandat Igora Štimca u Mostaru završio je nakon jedne sezone

19.6.2026.
15:19
Hina
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Slovenski stručnjak Simon Rožman novi je trener Zrinjskog iz Mostara, gdje je na klupi bosanskohercegovačkog nogometnog doprvaka naslijedio Igora Štimca.

Rožman u Mostar dolazi nakon što je uz ostalo vodio Rijeku, Sarajevo i Osijek

Iz kluba su poručili kako u Rožmanu vide trenera koji može nastaviti kontinuitet rezultata i dodatno unaprijediti igru momčadi u domaćim i europskim natjecanjima.

“Vjerujemo da Simon Rožman svojim znanjem, energijom i iskustvom može podići momčad na novu razinu te nastaviti razvoj sportskog projekta HŠK Zrinjski,” navodi se u objavi iz mostarskog kluba na njihovim službenim stranicama. 

Mandat njegova prethodnika Igora Štimca u Mostaru završio je nakon jedne sezone. U tom razdoblju Zrinjski je imao zapažene europske nastupe, uključujući plasman u nokaut fazu Konferencijske lige, gdje je klub ispao od engleskog Crystal Palacea.

U domaćem prvenstvu zauzeli su drugo mjesto iza momčadi Borca, te su osvojili Kup. 

HŠK Zrinjski Mostar najtrofejniji je nogometni klub u Bosni i Hercegovini s devet osvojenih naslova prvaka, četiri Kupa Bosne i Hercegovine te dva Superkupa. 

Zrinjski ima novog trenera, bivši strateg Rijeke i Osijeka naslijedio Štimca
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

“Vjerujemo da Simon Rožman svojim znanjem, energijom i iskustvom može podići momčad na novu razinu te nastaviti razvoj sportskog projekta HŠK Zrinjski,” navodi se iz mostarskog kluba.

HŠk ZrinjskiSimon RožmanIgor štimac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike