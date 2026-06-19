Zrinjski ima novog trenera, bivši strateg Rijeke i Osijeka naslijedio Štimca

Slovenski stručnjak Simon Rožman novi je trener Zrinjskog iz Mostara, gdje je na klupi bosanskohercegovačkog nogometnog doprvaka naslijedio Igora Štimca.

Rožman u Mostar dolazi nakon što je uz ostalo vodio Rijeku, Sarajevo i Osijek.

Iz kluba su poručili kako u Rožmanu vide trenera koji može nastaviti kontinuitet rezultata i dodatno unaprijediti igru momčadi u domaćim i europskim natjecanjima.

“Vjerujemo da Simon Rožman svojim znanjem, energijom i iskustvom može podići momčad na novu razinu te nastaviti razvoj sportskog projekta HŠK Zrinjski,” navodi se u objavi iz mostarskog kluba na njihovim službenim stranicama.

Mandat njegova prethodnika Igora Štimca u Mostaru završio je nakon jedne sezone. U tom razdoblju Zrinjski je imao zapažene europske nastupe, uključujući plasman u nokaut fazu Konferencijske lige, gdje je klub ispao od engleskog Crystal Palacea.

U domaćem prvenstvu zauzeli su drugo mjesto iza momčadi Borca, te su osvojili Kup.

HŠK Zrinjski Mostar najtrofejniji je nogometni klub u Bosni i Hercegovini s devet osvojenih naslova prvaka, četiri Kupa Bosne i Hercegovine te dva Superkupa.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

“Vjerujemo da Simon Rožman svojim znanjem, energijom i iskustvom može podići momčad na novu razinu te nastaviti razvoj sportskog projekta HŠK Zrinjski,” navodi se iz mostarskog kluba.