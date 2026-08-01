Što se to događa s Dravom? Stručnjak: 'Treći put rušimo negativne rekorde'

Zbog velikih vrućina vodostaj Drave rekordno je nizak, a otkriveno riječno korito krije brojne opasnosti.

Iako zbog niskog vodostaja pješčani sprudovi i dijelovi korita postaju dostupni građanima, stručnjaci upozoravaju da je hodanje Dravom iznimno opasno. Rijeka je na pojedinim mjestima i dalje dovoljno brza i snažna da neopreznost može završiti tragično, a povlačenje vode otkriva i različite potopljene predmete, među kojima su prošlog tjedna pronađene i avionske bombe koje je policija sigurno deaktivirala.

O tome koliko bi takvo stanje moglo potrajati više zna Mario Spajić, zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda.

Kakav je vodostaj Drave i Dunava danas?

Vodostaji Drave i Dunava u domeni su ekstremno niskih vodostaja. Tendencija vodostaja je stagnacija bez većih promjena. Međutim, valja istaknuti da smo u deset do 15 dana već treći put zabilježili negativne rekorde vodostaja Drave. U petak u 22 sata zabilježen je najniži vodostaj na vodomjeru Batina, odnosno vodostaj Dunava koji je premašio najniži zabilježeni vodostaj iz 1909. godine.

Što je razlog vodostaja? Spominju se klimatski uvjeti, suše pa čak i hidrocentrale koje su uzvodno na Dravi?

Više je razloga. Klimatske promjene su tu evidentno, osjećamo ih, vidimo ih. Dugačak je period suše koji je sada još izraženiji s ovim ekstremnim temperaturama koje će se nastaviti i u sljedećih tjedan dana.

Vi pratite stanje uzvodno na vodotocima. Kakva je situacija?

Situacija na vodotocima na uzvodnim dionicama slična je kao ovdje, dakle riječ je o ekstremno niskim vodostajima.