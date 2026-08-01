FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VIŠE JE RAZLOGA' /

Što se to događa s Dravom? Stručnjak: 'Treći put rušimo negativne rekorde'

Rijeka je na pojedinim mjestima i dalje dovoljno brza i snažna da neopreznost može završiti tragično

1.8.2026.
22:13
Bojan Uranjek
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zbog velikih vrućina vodostaj Drave rekordno je nizak, a otkriveno riječno korito krije brojne opasnosti.

Iako zbog niskog vodostaja pješčani sprudovi i dijelovi korita postaju dostupni građanima, stručnjaci upozoravaju da je hodanje Dravom iznimno opasno. Rijeka je na pojedinim mjestima i dalje dovoljno brza i snažna da neopreznost može završiti tragično, a povlačenje vode otkriva i različite potopljene predmete, među kojima su prošlog tjedna pronađene i avionske bombe koje je policija sigurno deaktivirala.

O tome koliko bi takvo stanje moglo potrajati više zna Mario Spajić, zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda.

Kakav je vodostaj Drave i Dunava danas?

Vodostaji Drave i Dunava u domeni su ekstremno niskih vodostaja. Tendencija vodostaja je stagnacija bez većih promjena. Međutim, valja istaknuti da smo u deset do 15 dana već treći put zabilježili negativne rekorde vodostaja Drave. U petak u 22 sata zabilježen je najniži vodostaj na vodomjeru Batina, odnosno vodostaj Dunava koji je premašio najniži zabilježeni vodostaj iz 1909. godine.

Što je razlog vodostaja? Spominju se klimatski uvjeti, suše pa čak i hidrocentrale koje su uzvodno na Dravi?

Više je razloga. Klimatske promjene su tu evidentno, osjećamo ih, vidimo ih. Dugačak je period suše koji je sada još izraženiji s ovim ekstremnim temperaturama koje će se nastaviti i u sljedećih tjedan dana.

Vi pratite stanje uzvodno na vodotocima. Kakva je situacija?

Situacija na vodotocima na uzvodnim dionicama slična je kao ovdje, dakle riječ je o ekstremno niskim vodostajima.

VodostajDravaRijekaVrućina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike