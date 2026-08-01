Bakterija otkrivena na plaži na hrvatskom otoku: Do daljnjeg se ne preporučuje kupanje

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli te se do daljnjega ne preporučuje kupanje, upozorila je u subotu Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom šestog redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Bakterija Escherichia coli

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli", navode iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.