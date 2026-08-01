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U 81. GODINI /

Preminuo legendarni glumac iz Sopranosa: Njegovu posljednju scenu u seriji svi pamte

Preminuo legendarni glumac iz Sopranosa: Njegovu posljednju scenu u seriji svi pamte
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Foto: Profimedia

Najviše je zapamćen po ulozi u Sopranosima, gdje je glumio mafijaša i dugogodišnjeg ponajboljeg prijatelja Tonyja Soprana koji je kasnije postao doušnik FBI-ja

1.8.2026.
23:24
Hot.hr
Profimedia
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Američki glumac Vincent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea "Big Pussyja" Bonspensiera iz legendarne serije Obitelj Soprano, preminuo je u 81. godini života, objavio je u subotu portal Deadline.com.

Pastorea je u subotu u njegovom domu u Bronxu pronašao susjed, nakon što ga posljednja tri dana nitko nije vidio.

Deadline doznaje da se istražuju okolnosti smrti.

Pastore je rođen 14. srpnja 1946. godine u Bronxu. 

Bio je sudionik Vijetnamskog rata, a potom je diplomirao dramsku umjetnost na Sveučilištu Pace. 

Nakon manjih uloga u filmovima s početka 1990-ih, poput Dobrih momaka, Carlitovog puta i Ljudi od časti, Pastore je postao poznatiji zahvaljujući ulogama u filmu The Jerky Boys te HBO-ovom televizijskom filmu Gotti iz 1996. godine. 

Najviše ga je proslavila uloga u Sopranosima, gdje je glumio mafijaša i dugogodišnjeg ponajboljeg prijatelja Tonyja Soprana, koji je kasnije postao doušnik FBI-ja. 

Scena njegovog ubojstva smatra se jednom od najpoznatijih u seriji. 

Obitelj SopranoGlumac
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