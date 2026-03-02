FREEMAIL
'SLAMKA SPASA' /

Zgodna glumica iz kultne serije otkrila koliko zarađuje na OnlyFansu

Zgodna glumica iz kultne serije otkrila koliko zarađuje na OnlyFansu
Foto: John Photography/Shutterstock Editorial/Profimedia

Drea de Matteo, atraktivna glumica iz "Sopranosa", otkrila je kako je već u prvim minutama angažmana na platformi OnlyFans radila cifru koja joj je otplatila dugove

2.3.2026.
18:21
Hot.hr
John Photography/Shutterstock Editorial/Profimedia
Popularna američka glumica Drea de Matteo javnosti je poznata kao Adriana La Cerva iz kultne serije "Obitelj Soprano" ili kao Angie Bolen iz serije "Kućanice". Međutim, osim ulogama u serijama i filmovima, glumica je odlučila zarađivati i preko platforme OnlyFans.

54-godišnja glumica za People je priznala da joj je nakon pandemije COVID-19 i štrajka SAG-AFTRA 2023 stigla ovrha za kuću, a platformu OnlyFans vidjela je kao jedinu "slamku spasa".

Zgodna glumica iz kultne serije otkrila koliko zarađuje na OnlyFansu
Foto: Frederick M. Brown/Getty images/Profimedia

Kako je priznala, odluka da otvori profil nije joj bila laka te se brinula kako će taj profil utjecati na njezinu djecu, no djeca su je podržala u odluci.

"Djeca su bila ta koja su govorila: "Učini ovo. Pokaži stopala. Napravi selfije! J. Lo i Kardashiani su uvijek u bikinijima online, zašto ne bi i ti?", rekla je glumica otkrivši da je po otvaranju profila odmah vidjela značajnu razliku u svom financijskom stanju.

Naime, već u prvim minutama angažmana na platformi, zaradila je nemalu cifru!

"Zaradila sam 75 tisuća dolara u 75 minuta i uspjela sam otplatiti založno pravo na kuću", otkrila je glumica dodavši da su njezini pratitelji "uglavnom obožavatelji Sopranosa".

Iako su od otvaranja profila prošle četiri godine, Drea de Matteo tvrdi kako je angažman na toj platformi tjera da održava formu: "To me održava u formi. Ispada da volim šepuriti se u gaćicama i visokim potpeticama! Teško je, ali je zabavno."

POGLEDAJTE VIDEO: Kvadratni metar zemljišta za 13 eura sa svim priključcima? Moguće je, i to u Hrvatskoj!

 

 

 

Drea De MatteoHollywoodGlumica
