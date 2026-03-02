FREEMAIL
USKORO POČINJE

Njemački autodiv stiže u Formulu 1 i sprema nešto veliko: Postavili su jasan cilj

Sezona Formule 1 uskoro kreće, a timovi intenzivno pripremaju bolide i strategije za svoj prvi veliki test u Australiji gdje će se po prvi puta pojaviti Audi

Nakon preuzimanja švicarskog tima Sauber, njemački autodiv postavlja jasan cilj – vlastitim tehničkim rješenjima i strategijom dosegnuti vrh Formule 1.

'U vrijeme koje možda gospodarski nije najsretnije, pogotovo u Njemačkoj, ulazak Audija pokazuje jednu snagu, jednu moć, jednu želju da se radi u tom kompetitivnom sportu koji je na vrhuncu tehnologije koja se primjenjuje i ona je poligon Audiju za nešto veliko', smatra Ivan Blažičko, RTL-ov stručni komentator.

Više pogledajte u prilogu 

2.3.2026.
19:58
Nikolina Matošević
