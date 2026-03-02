Hrvati otkrili treba li Vlada reagirati poskupi gorivo: 'Ma kakvi, samo deri po nama'

Cijene nafte porasle su za čak 13 posto usred eskalacije napetosti na Bliskom istoku. I to je, čini se, tek početak.

Barel sirove nafte skočio je jučer na 82 dolara. Napetosti su dovele do gotovo potpunog zastoja u transportu nafte i plina kroz Hormuški tjesnac koji kontrolira oko petinu globalnih tokova sirove nafte.

Saudijski državni naftni div Aramco iz preventivnih je razloga zatvorio svoju rafineriju Ras Tanura na obali Perzijskog zaljeva, nakon što su krhotine dvaju presretnutih dronova pale na postrojenje. Ozlijeđenih nije bilo. S kapacitetom od 550 tisuća barela dnevno ta rafinerija služi kao ključni izvozni terminal za saudijsku sirovu naftu.

Pitamo vas

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: 'Treba li Vlada reagirati ako zbog rata na Bliskom istoku poskupi gorivo?'

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Naravno da bi", napisala je Branka Zgrablić, dok Dražen Borda kaže kako se nas tu "ništa ne pita".

"Mi imamo najsposobniju Vladu na svijetu. Ne bojte se, oni su pripremni na sve ovo", komentirala je Zorica Dragan Buljević.

"Svakako da treba, pa vlastiti građani bi trebali biti prioritet", smatra Vlado Čengić.

"Ma kakvi, možemo mi to podnijeti, samo deri po Hrvatima, a mi ćemo još i uspjet skupit pare i slat milijarde kamo treba, deri ovce dok se ne bune", napisao je Zoran Martinaga.

"Vlada će reagirati onako kako Bruxelles kaže....mi smo samo mala kolonija jedne EU imperije", smatra Rajko Novak.

"Nije vladu briga. Poskupit će bilo rat ili ne", komentirao je Ivica Štokić.