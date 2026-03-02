Ovo je najčešći uzrok muške neplodnosti: Urolog o metodama liječenja

Neplodnost predstavlja rastući javnozdravstveni problem s kojim se suočavaju parovi diljem svijeta. Procjenjuje se da se otprilike svaki deseti par suočava s poteškoćama pri začeću unutar godinu dana, što odgovara kliničkoj definiciji neplodnosti. Razlozi za ovu pojavu su brojni, od odgađanja roditeljstva do sve veće stope pretilosti i izloženosti toksinima iz okoliša.

Iako se neplodnost dugo smatrala primarno "ženskim problemom", danas je poznato da su uzroci ravnomjerno podijeljeni, pri čemu muški faktori čine otprilike trećinu svih slučajeva. Zahvaljujući napretku u medicini, danas postoji više rješenja no ikad prije za liječenje muške neplodnosti.

Varikokela vodeći uzrok neplodnosti

Prema dr. Bobbyju B. Najariju, urologu i ravnatelju Programa za mušku neplodnost pri NYU Langone Health, najčešći pojedinačni i ispravljivi uzrok muške neplodnosti je varikokela. Riječ je o proširenju vena unutar skrotuma (mošnji), koje je nalik proširenim venama na nogama. Ovo stanje pogađa između 15 i 20 posto opće muške populacije, no taj se postotak penje na čak 40 posto kod muškaraca koji se suočavaju s problemima neplodnosti.

"Često se opisuje kao osjećaj 'vreće crva' u skrotumu", pojašnjava dr. Najari za New York Post. "Iako su česte, liječenje je potrebno samo ako uzrokuju bol ili utječu na plodnost."

Problem nastaje jer varikokela uzrokuje nakupljanje krvi, što dovodi do povišenja temperature u testisima. Ta povišena temperatura negativno utječe na spermatogenezu – proces proizvodnje spermija – te posljedično smanjuje njihov broj, pokretljivost i cjelokupnu kvalitetu, a može dovesti i do smanjenja (hipotrofije) testisa.

Dijagnosticiranje neplodnosti

Osim varikokele, na plodnost muškarca mogu utjecati i drugi čimbenici. To uključuje hormonalne poremećaje poput niske razine testosterona ili problema s hipofizom, genetske anomalije, neliječene infekcije urogenitalnog trakta, kao i začepljenja sjemenovoda.

Vanjski faktori također igraju značajnu ulogu, a među njima se ističu pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, pretilost te izloženost visokim temperaturama ili toksinima iz okoliša. Dob muškarca također može utjecati na plodnost, osobito nakon 45. godine, kada se smanjuje volumen sjemena i raste rizik od određenih neurokognitivnih stanja kod potomstva.

Dijagnostika muške neplodnosti obično je manje invazivna od one za žene. Prema dr. Najariju, prvi i ključni korak je detaljna analiza sjemena, poznata kao spermiogram. "Normalan nalaz podrazumijeva barem 15 milijuna spermija po mililitru, od kojih je najmanje 40 posto pokretno, a najmanje 4 posto pravilnog oblika", pojašnjava. Uz spermiogram, nezaobilazan je i fizikalni pregled kako bi se utvrdilo postojanje vidljive ili opipljive varikokele. Uz navedeno, provjerava se i razina ključnih hormona poput testosterona i FSH (folikulostimulirajućeg hormona).

Suvremene metode liječenja

Pristup liječenju ovisi o specifičnom uzroku problema. Ako je dijagnosticirana klinički značajna varikokela, najučinkovitija metoda je kirurški zahvat poznat kao varikokelektomija. Tim se postupkom podvezuju proširene vene kako bi se uspostavio normalan protok krvi i smanjila temperatura u testisima, čime se stvaraju bolji uvjeti za proizvodnju spermija.

Kod hormonalnih poremećaja primjenjuje se terapija lijekovima koja potiče prirodnu proizvodnju hormona. U slučajevima začepljenja ili težih oblika neplodnosti primjenjuju se metode potpomognute oplodnje poput IVF-a (izvantjelesne oplodnje) ili ICSI-ja (intracitoplazmatskog injiciranja spermija).

Dr. Najari posebno naglašava važnost promjena u načinu života. Prestanak pušenja, održavanje zdrave tjelesne težine te izbjegavanje dugotrajnog izlaganja toplini mogu značajno poboljšati parametre sjemena. Komentirajući utjecaj pretilosti, ističe da postoji nada: "Negativan utjecaj pretilosti na kvalitetu sjemena nije trajan i može se popraviti prehranom i vježbanjem." Dr. Najari objašnjava da višak masnog tkiva može potaknuti pretvorbu testosterona u estrogen, što dovodi do nižih razina testosterona i smanjene proizvodnje spermija.

