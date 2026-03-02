FREEMAIL
'NEPRIJATELJ MORA ZNATI' /

Zastrašujuće upozorenje stiglo Americi: 'Više nigdje na svijetu niste sigurni'

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Vrlo dobro naoružana i organizirana garda - koja postoji paralelno s regularnom iranskom vojskom, obećala je da će se Iran nastaviti boriti sve 'dok neprijatelj ne bude pobijeđen'

2.3.2026.
21:33
Hina
AFP/AFP/Profimedia
Iranska Revolucionarna garda u ponedjeljak je upozorila Sjedinjene Države da više "nisu sigurne" nigdje u svijetu.

"Neprijatelj mora znati da su njegovi dani slave gotovi te više nigdje u svijetu nije na sigurnom", čak i na svom teritoriju, objavile su snage Kuds, elitne jedinice Revolucionarne garde. 

Kako je izvijestila iranska državna televizija, Revolucionarna garda je priopćila da nedavni gubitak vrhovnog vođe Alija Hameneija i drugih visokih dužnosnika "nije uzdrmao (Iran); samo ga je učinio snažnijim".

Borba dok neprijatelj ne bude pobijeđen 

Vrlo dobro naoružana i organizirana garda - koja postoji paralelno s regularnom iranskom vojskom, obećala je da će se Iran nastaviti boriti sve "dok neprijatelj ne bude pobijeđen".

U napadima na Iran je između ostalih ubijen i general Mahamad Pakpur, glavni zapovjednik Revolucionarne garde koji je na tu dužnost stupio u lipnju prošle godine nakon što je također u izraelsko-američkim napadima ubijen njegov prethodnik. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rakić komentirala stanje na Bliskom istoku: 'Karte drži Trump, a njega je teško slijediti u odlučivanju'

SadIranRevolucionarna Garda
