Zastrašujuće upozorenje stiglo Americi: 'Više nigdje na svijetu niste sigurni'

Iranska Revolucionarna garda u ponedjeljak je upozorila Sjedinjene Države da više "nisu sigurne" nigdje u svijetu.

"Neprijatelj mora znati da su njegovi dani slave gotovi te više nigdje u svijetu nije na sigurnom", čak i na svom teritoriju, objavile su snage Kuds, elitne jedinice Revolucionarne garde.

Kako je izvijestila iranska državna televizija, Revolucionarna garda je priopćila da nedavni gubitak vrhovnog vođe Alija Hameneija i drugih visokih dužnosnika "nije uzdrmao (Iran); samo ga je učinio snažnijim".

Borba dok neprijatelj ne bude pobijeđen

Vrlo dobro naoružana i organizirana garda - koja postoji paralelno s regularnom iranskom vojskom, obećala je da će se Iran nastaviti boriti sve "dok neprijatelj ne bude pobijeđen".

U napadima na Iran je između ostalih ubijen i general Mahamad Pakpur, glavni zapovjednik Revolucionarne garde koji je na tu dužnost stupio u lipnju prošle godine nakon što je također u izraelsko-američkim napadima ubijen njegov prethodnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Rakić komentirala stanje na Bliskom istoku: 'Karte drži Trump, a njega je teško slijediti u odlučivanju'