Zašto Kraljevi ne vole ponedjeljak? Ovo im se događa već kao po nekom 'prokletstvu'

Real Madrid poražen je u 26. kolu La Lige na svom terenu od gradskog rivala Getafea, kojemu je to prva pobjeda na Santiago Bernabeuu nakon 18 godina.

Posljednji put Getafe je u Madridu pobijedio 'kraljevski klub' u veljači 2008. godine 1-0, a gol odluke je zabio Ikechukwu Uche. Ovoga puta junak u velikoj gostujućoj pobjedi bio je Martin Satriano postigavši u 39. minuti sjajan gol s 20-ak metara.

Los Blancosi su očito u velikim problemima kada su u pitanju gradski derbiji koji se igraju ponedjeljkom. Prošli koji je pao na ponedjeljak igrao se u studenom 2022. godine, a Real je na gostovanju kod Raya Vallecana izgubio 3:2.

2 - #RealMadrid have lost each of their last two matches played on Monday in @LaLigaEN, both against teams from the Community of Madrid (3-2 against Rayo Vallecano in November 2022 and today), one more than in their previous 13 (W10 D2 L1). Hurt. pic.twitter.com/yDf13NOkg5 — OptaJose (@OptaJose) March 2, 2026

Real je inače u ovoj utakmici dominirao veći dio utakmice, imao je i niz sjajnih prilika, no David Soria je bio sjajan. U petoj minuti sudačke nadoknade Real je ostao bez isključenog Franca Mastantuona koji je "pocrvenio" nakon što je nešto dobacio sucu, a samo 30-tak sekundi kasnije na suprotnoj strani je isključen i Adrian Liso nakon što je zaradio drugi žuti zbog napucavanja lopte.

Utakmicu je obilježio strašan start Antonija Rudigera koji je vidno koljenom u glavu udario suparnika, ali sudac niti VAR soba nisu uopće reagirali.

Real je imao velikih problema s izostancima, nije bilo Militaa, Asensija, Ceballosa, Bellinghama, Mbappea i Camavinge. Veliko iznenađenje u Arbeloinoj početnoj postavi bio je Thiago Pitarch, koji je se sa 18 godina i 7 mjeseci, probio među 20 najmlađih igrača koji su debitirali u La Ligi za Real Madrid.

Brdo izostanaka

Međutim, problema s izostancima imali su i na drugoj strani. Getafeu su nedostajali Abu Kamara, Davinchi, Borja Mayoral i Juanmi zbog ozljeda, kao i Djene, koji je suspendiran.

Real je u ponedjeljak otkrio i kakvo je zdravstveno stanje Kyliana Mbappea koji ima problema s koljenom.

"Nakon testova koje su na našem igraču proveli francuski liječnici specijalisti, pod nadzorom Medicinske službe Real Madrida, potvrđena je dijagnoza uganuća lijevog koljena, kao i prikladnost konzervativnog liječenja koje se primjenjuje. Njegov napredak bit će praćen," objavio je Real.

Mbappeovi problemi s koljenom počeli su još 7. prosinca u susretu protiv Celte i od tada ga sprječavaju da igra sa 100%. U posljednje vrijeme njegovo stanje se pogoršalo, no kako navodi Marca, operacija se trenutačno ne razmatra.

Bio je to Realov drugi uzastopni poraz nakon gubitka bodova protiv Osasune, dok je Getafe upisao treću pobjedu u zadnja četiri kola.

