Ludo poluvrijeme u Madridu! Udaranje koljenom i bomba koju morate vidjeti

Ludu utakmicu odigrali su Real Madrid i Getafe na Santiago Bernabeu u 26. kolu LaLige. Getafe je na poluvremenu imao prednost od 1:0 te ju je zadržao do kraja unatoč brojim prilikama Reala u drugom dijelu.

Apsolutnu bombetinu zabio je u 39. minuti Martin Satriano. Veznjak Getafea je s ruba 16 metara potegao jedan volej iz koljena i skinuo paučinu s vratiju Thibauta Courtoisa. Pogodak koji će se vrtjeti po mrežama možete pogledati OVDJE.

Kontroverzan trenutak se dogodio i 13 minuta prije pogotka. Naime, Rüdiger je koljenom u lice vrlo neoprezno udario jednog igrača Getafea dok je bio na tlu. Sudac i VAR očito su procijenili da taj udarac nije bio namjeran i Nijemac nije dobio crveni karton. Teško je u to povjerovati kada vidite snimku OVDJE.

