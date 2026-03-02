Hrvatski hit-napadač želja je susjedne zemlje, čekaju se HNS i FIFA

Franko Kovačević krajem siječnja napustio je Celje i potpisao za mađarski Ferencvaros. Franko je u posljednje dvije sezone skrenuo pažnju na sebe sjajnim golgeterskim učinkom.

Na prošlom popisu izbornika Zlatka Dalića Franko je bio na širem popisu, a još čeka debi za reprezentaciju. Pojavile su se informacije kako ga želi naturalizirati Mađarska kako bi nastupao za njihovu reprezentaciju. "Upoznat sam s tim da može igrati za Mađarsku. Pratim njega kao i sve druge igrače koji imaju pravo nastupa za našu reprezentaciju. Savez radi na tome", poručio je mađarski izbornik Rossi.

Frankova prabaka po očevoj strani rođena je u Legradu koji je tada bio dio Ugarske, ali FIFA-in pravilnik ne ide dalje od baki pa tu situacija nije čista. Frankova osobna želja je igrati za Hrvatsku, ali priliku za debi još čeka. Ferencvaros je prvi izrazio želju da Franko dobije državljanstvo jer bio ušao u kvotu domaćih igrača kojih mora biti pet u početnom sastavu u njihovoj ligi.

"Klub radi na tome da dobijem državljanstvo kako ne bih bio stranac u Mađarskoj ligi, to je bio glavni motiv. Za nas, koji smo najjači klub s puno stranaca, to bi puno značilo u pohodu na titulu. Temelj je što mi je jedna od prabaka, očeva baka, rođena u Legradu, kad je bio dio Ugarske. Ja bih igrao za Hrvatsku, to mi je san", kazao je Kovačević za Sportske novosti.

