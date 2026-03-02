Zidane: 'Ronaldo je stvarno bio 'fenomen', trebali ste vidjeti te treninge, slično je bilo i s Modrićem'

Zinedine Zidane prisjetio se nekih od najboljih trenutaka svoje bogate sportske karijere.

Veliki broj tih sjećanja proizlaze iz njegova dva boravka u Real Madridu, prvo kao igrača, a zatim kao trenera. Kao nogometaš, bio je dio ere 'Galácticosa' i igrao je uz Ronalda, za kojeg ima samo riječi hvale. Iznad svega, ističe Ronaldovu toplinu i vještinu na terenu.

"Fenomen. On je još uvijek... Jedinstven. Imao sam sreću dugo igrati s njim u Real Madridu. On je zaista bio fenomen. Štoviše, bio je tako ljubazan i smiješan. Željeli ste učiniti sve da biste mu bili prijatelj. Ali, trebali ste ga vidjeti kako trenira. Impresivno. Neki igrači bi prestali igrati da ga gledaju. Bilo je prekrasno kao utakmica", rekao je za L'Equipe.

Nakon što je objesio kopačke o klin, preuzeo je novu ulogu u Real Madridu: postao je trener i vodio neke od najboljih nogometaša na svijetu, osvojivši brojne važne naslove, uključujući tri uzastopna trofeja Lige prvaka. Ti su igrači ostavili trajan dojam na njega.

"Na treningu stvarno vidite velike igrače. Osjećao sam se isto tako kad sam bio trener Real Madrida. Nisam ništa govorio. Gledao sam Modrića, Kroosa, Cristiana Ronalda ili Benzemu kako treniraju. Nije bilo što za reći, osim gledati. Svi su bili talentirani i profesionalni. Nikad nisu gubili posjed", objasnio je u francuskim novinama.

Još jedan ikoničan trenutak bio je spektakularni volej koji je postigao protiv Bayer Leverkusena u finalu Lige prvaka 2002. u Glasgowu:

"Te tri fotografije zaredom su poput suspendirane apoteoze. To mi je omogućilo da upotpunim svoju vitrinu trofeja. Došao sam u Real Madrid osvojiti Ligu prvaka. Osvojili smo je tim golom. Nije loše, zar ne? Bio je to posljednji veliki trofej koji mi je nedostajao."

I na kraju, Zidane se prisjeća osvajanja Svjetskog prvenstva s Francuskom 1998. godine.

"Dan nakon Brazila shvatio sam da moj život više nikada neće biti isti. Istina je: francuska reprezentacija promijenila mi je život", zaključuje u L'Equipeu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi