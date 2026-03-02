FREEMAIL
OSTALO JE POVIJEST

Modrić se prisjetio povijesnog trenutka od prije 20 godina: Tada je sve počelo

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Malo tko je tada mogao predvidjeti da će Luka 20 godina kasnije i dalje biti u reprezentaciji

2.3.2026.
16:16
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Luka Modrić debitirao je za Hrvatsku 1. ožujka 2006. u prijateljskoj utakmici protiv Argentine u Baselu koju je Hrvatska pobijedila 3:2 tri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj.

Izbornik Zlatko Kranjčar tada je počeo s Lukom u sredini i tako 20. godišnjaku dao prvi nastup u karijeri za hrvatsku reprezentaciju. "Debi u najdražem dresu! Prije točno 20 godina", napisao je Luka na svome Instagramu. Malo tko je tada mogao predvidjeti da će Luka 20 godina kasnije i dalje biti u reprezentaciji, i to kao njezin kapetan i rekorder po broju nastupa.

 

 

 

 

U tih 20 godina osvojio je i Zlatnu loptu i dvije medalje s reprezentacijom na svjetskim prvenstvima kao i zvjezdanu klupsku karijeru. 

Luka ModrićHrvatska Nogometna Reprezentacija2006
