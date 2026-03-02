Hrvatska razmišlja o slanju zrakoplova na Bliski istok: 'Sve su opcije otvorene!'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je rekao da ministarstvo hrvatskim državljanima koji borave u Emiratima preporučuje odlazak do sigurne omanske prijestolnice, dodajući da se za repatrijaciju čeka otvaranje zračnog prostora.

Iran je u odgovoru na izraelsko-američke napade ciljao većinu drugih zaljevskih država pa i Ujedinjene Arapske Emirate u kojima se nalazi oko dvije tisuće hrvatskih državljana.

Pošto je tamošnji zračni prostor zatvoreni, Grlić Radman je kazao da im ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) preporučuje da se upute u Oman koji je udaljen sat vožnje, a njegova prijestolnica Muscat četiri sata. Riječ je o sultanatu koji ima prijateljske odnose s Iranom, a istovremeno održava dobre odnose sa zapadom, zbog čega je i bio posrednik u pregovorima Washingtona i Teherana u Ženevi. U Omanu se nalazi oko 110 hrvatskih državljana, rekao je ministar.

'Svakosatna komunikacija'

Grlić Radman je naglasio da je MVEP u "svakosatnoj" komunikaciji s generalnim konzulatom u Dubaiju te da je u nedjelju razgovarao i s ministrom vanjskih poslova Emirata koji mu je rekao da brinu za sve europske građane koji borave u toj državi, njih oko 380 tisuća.

MVEP razgovara i s europskim saveznicima o zajedničkim repatrijacijama građana, nastavio je ministar, preporučivši hrvatskim državljanima da prate mrežne stranice, upute i preporuke ministarstva koje je "dobro umreženo" i upućeno u situaciju.

Ministar je naglasio da su repatrijacije zasad otežane jer nijedna komercijalna zračna linija ne želi letjeti dok se ne postigne potpuna sigurnost zračnog prometa.

Ključno spriječiti krvoproliće

Isto tako, ministar se medijima obratio nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

"Smatramo da je ključno spriječiti daljnje krvoproliće i zaštititi civile, uz dakako puno poštovanje međunarodnog prava, a i europskih načela i vrijednosti", naveo je Grlić Radman i dodao da su u kontaktu s konzulatima.

"Najvažnija je sigurnost hrvatskih državljana i u razgovoru smo s veleposlanstvima i generalnim konzulatom u Dubaiju. Izdali smo u više navrata priopćenje da se hrvatski državljani jave u veleposlanstva", dodao je ministar.

"Postoje razne kombinacije i planovi za povratak naših državljana, sve su opcije otvorene. Razmišljamo i o slanju naših zrakoplova ako bude potrebno", navodi ministar.