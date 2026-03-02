Dinamo igra povijesnu sezonu u Europi: Uskoro slijedi veliki okršaj za četvrtfinale

Košarkaški klub Dinamo Zagreb ispisuje najljepše stranice svoje povijesti. U svojoj debitantskoj europskoj sezoni, klub je ostvario izvanredan uspjeh plasmanom u doigravanje Europske sjeverne košarkaške lige (ENBL), gdje ga u četvrtak, 12. ožujka 2026. godine, očekuje ključna utakmica osmine finala protiv iskusne momčadi Sigal Prištine.

Utakmica se igra u Košarkaškom centru Dražen Petrović, a pobjednik će osigurati mjesto među osam najboljih momčadi natjecanja.

Put Dinama do europskog doigravanja započeo je još u rujnu 2025. godine, kada su osvajanjem Liburnia kupa, kvalifikacijskog turnira u organizaciji Hrvatskog košarkaškog saveza, osigurali nastup u ENBL-u. Pod vodstvom trenera Damira Mulaomerovića, zagrebačka je momčad odigrala sjajan regularni dio sezone, završivši natjecanje u skupini s impresivnim omjerom od šest pobjeda i samo dva poraza.

Jedna utakmica u Zagrebu za prolaz

Taj rezultat donio im je visoko četvrto mjesto u ukupnom poretku lige i, što je najvažnije, prednost domaćeg terena u eliminacijskoj fazi natjecanja. Ključni igrači poput najboljeg strijelca DeLonnieja Hunta, tricaša Luke Avdalovića i centra Imrana Polutka nosili su momčad kroz zahtjevne dvoboje, uključujući važne pobjede u gostima kod Brusselsa te kod kuće protiv islandskog Tindastólla. Ovaj uspjeh tim je veći jer je ovo prva sezona u povijesti ENBL-a u kojoj su hrvatski klubovi ušli u doigravanje.

Sustav natjecanja u osmini finala je jasan, igra se samo jedna utakmica, a pobjednik nastavlja put prema naslovu. Dinamo će u svojoj dvorani u 19:15 sati ugostiti Sigal Prištinu, predstavnika Kosova. Iako je momčad iz Prištine u doigravanje ušla kao trinaesti nositelj s omjerom 4-4, radi se o momčadi s neusporedivo više europskog iskustva. Sigal je, naime, već bio sudionik četvrtfinala ENBL lige 2023. godine, što ih čini vrlo opasnim i neugodnim protivnikom unatoč slabijem plasmanu u regularnoj sezoni.

Za Dinamo će ova utakmica biti najveći izazov u dosadašnjem dijelu sezone. Pobjeda bi im donijela plasman u četvrtfinale, koje se igra na dvije utakmice (kod kuće i u gostima) u razdoblju od 17. ožujka do 2. travnja. Potencijalni protivnik u toj fazi bio bi pobjednik dvoboja između petog nositelja, Manchester Basketballa, i dvanaestog nositelja, zagrebačke Dubrave, što otvara mogućnost uzbudljivog hrvatskog okršaja za plasman na Final Four.

