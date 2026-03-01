Što se dogodilo Hrvatskoj protiv Njemačke u Bonnu? 'Šarić godinu dana nije igrao ozbiljne utakmice'

Hrvatska košarkaška reprezentacija bila je vrlo blizu još jednom senzacionalnom trijumfu protiv aktualnog prvaka Europe i svijeta Njemačke, no u susretu Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Bonnu propustila je u nedjelju navečer sačuvati velikih 15 poena prednosti iz treće četvrtine. Nakon dramatične završnice i produžetka, domaćin je ipak slavio 91-89, preokrenuvši tijek utakmice u samoj završnici.

Hrvatsku je predvodio raspoloženi Mario Hezonja sa 30 poena, dok su značajan doprinos dali i Dario Šarić (11 poena i 5 skokova) te ostatak rotacije koju je hrvatski izbornik Tomislav Mijatović odlučio zadržati nakon velike pobjede nad aktualnim svjetskim i europskim prvacima u Draženovom domu prošlog petka. Roko Badžim je ubacio 14 poena, a po 12 su postigli Luka Božić i Jaleen Smith, koji je tome dodao po devet asistencija i devet skokova.

Kapetan Njemačke Johannes Thiemann je s 24 koša bio prvi strijelac pobjedničke reprezentacije, a imao je i 12 skokova. Oscar Da Silva je ubacio 15 poena i imao 11 skokova, a Jack Kayil je spojio 14 koševa i šest asistencija.

Franjo Arapović, proslavljeni bivši hrvatski košarkaš, za portal Net.hr komentira hrvatsku košarkašku reprezentaciju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Franjo, što je po vama glavni razlog poraza Hrvatske u Bonnu protiv Njemačke?

"Umor je glavni razlog poraza, Bili su umorni i onda je došlo i do pada koncetracije", tvrdi Franjo Arapović...

"Ima jedan problem što Dario Šarić godinu dana nije igrao ozbiljne utakmice, a Hezonja je odigrao tri u četiri dana. I normalno da se pojavio umor i da je došlo do pada koncetracije. Kad je čovjek umoran, dolazi do pada koncetracije. Bio sam siguran da ćemo ovaj dvoboj dobiti, jer u posljednje vrijeme hrvatska košarkaška reprezentacija igra, u posljednje dvije - tri utakmice odigrala je super. Isto tako, dobra je atmosfera i poraz od Njemačke od dva razlike nije dramatičan. Mi smo ih u Zagrebu dobili pet, ali kad izgubiš nakon +15, normalno da ostane malo tuge u tebi. No, nemojmo biti nezadovoljnici. Njemačka je ipak europski i svjetski prvak".

Što točno mislite kad kažete da Dario Šarić godinu dana nije igrao ozbiljne utakmice?

"Mislim na to da nije igrao u NBA ligi, nije imao minutažu, a to sitno što je imao, u takvim uvjetima Dario Šarić ne funkcionira. Dario Šarić je svjetska klasa i morao je igrati sve da bi on dao svoj maksimum. Ovo su mu bile prve ozbiljne minute sigurno nakon više od pola godine".

Košarka se u Hrvatskoj vratila u modu i to je najbitnije. Slažete li se s tom konstatacijom?

"Neovisno s kim igramo iduću utakmicu, u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, u bilo kojoj dvorani, da će to biti puno sve. Svejedno bila Arena Zagreb ili Zadar, ulaznice se neće moći nabaviti od interesa. To je jedan veliki dobitak ove dvije utakmice protiv Njemačke gdje smo, po meni, u obje utakmice bili bolji. Jednu smo dobili, jednu nismo, ali smo pokazali da smo tu i da će sada svi ozbiljno računati na Hrvatsku."

Hrvati vole košarku...

"Oduvijek su je i voljeli. Samo što hrvatski narod nije imao što voliti i čim im se malo da nečeg dobrog, hrvatski ljudi uživaju gledati, uživaju ići na košarkaške utakmice. Vrlo sam zadovoljan i sretan kad sam bio sad na zadnjoj utakmici u Draženovom domu protiv Njemačke. Hodnici su bili puni, nije se moglo ući unutra. Puno ljudi je stajalo i gledalo utakmicu iz hodnika, e to je bit sporta. Ljudi su došli jer su imali što vidjeti. Hrvatima je košarka u genima. Bilo je jako puno mladih, obitelji s djecom. Oko mene su se djeca igrala s mobitelima, snimali."

Osim Hezonje i Šarića, koje još vama ostavio dobar dojam u ovom dvomeču?

"Po meni, najbolje je u Zagrebu protiv Njemačke, u drugom poluvremenu odigrao Luka Božić. I mali Badžim je odigrao jako dobro, kad je bilo najpotrebnije stavio je dvije - tri trice. U ključnim trenucima. Badžim je zabio kad je bilo najpotrebnije. Znači, imamo mi tu i malog Ružića koji je jedan dijamant. Rekao sam neki dan, njemu je samo nebo granica. I još kad se tu pridodaju Zubac i Matković, da imamo rotacije, da Šarića možeš malo odmoriti. Nažalost, Dario mora igrati više nego četvorku ili trojku. Moje mišljenje da mi ne možemo više nikad gledati u košarku kakvu smo dosad gledali nego moramo ići još prema više. Hrvatska košarkaška reprezentacija ima kvalitetu, igrače, imamo sve potrebno da idemo uzlaznom putanjom."

Smiješi nam se Mundobasket...

"Ja ne volim govoriti. Vidjeli smo sad, vodili smo 15 razlike i na kraju produžetak i poraz. To je košarka, to je to što narod voli. Nikad ne znaš. Njemačka da je danas izgubila, ona bi bila u glavnom problemu za odlazak na SP. I sad smo mi u prednosti u međusobnom susretu. Bit ćemo ispred Njemačke u grupi. Optimističan sam, ali ne mogu govoriti o nečemu što je još na dugom štapu. Treba vidjeti tko će igrati za koju reprezentaciju, tko neće, ima tu svašta. Tko će doći, tko će biti zdrav. Znate, mi bez Hezonje i Šarića nismo ista reprezentacija. Mislim da smo na dobrom putu i da imamo velike šanse. Evo, neki dan je Srbija izgubila u Beogradu od Turske. Imamo dobru poziciju, sve posloženo i idemo dalje. Ne trebamo razmišljati o prošlosti, trebamo razmišljati o plasmanu na SP i to mora biti primarni cilj. Ja sam nakon dvomeča protiv europskih i svjetskih prvaka, protiv Nijemaca, veliki optimist", zaključio je Franjo Arapović.

