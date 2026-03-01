Od Kišnog čovjeka do Parazita: Ako dosad niste - ovih 20 Oscarovskih filmova morate pogledati

Oscari su često dobar orijentir za kvalitetan film, a među nagrađenima i nominiranima kriju se i naslovi koji su s godinama postali klasici koje vrijedi pogledati i više od jednom.

Od kultnih ostvarenja poput Iskušenika i Kišnog čovjeka, preko emotivnih drama kao što su Billy Elliot i Pokajanje, pa sve do modernih hitova poput Parazita i Top Gun: Maverick, ovi filmovi obilježili su različita razdoblja filmske povijesti.

Neki su osvojili najvažnije nagrade Američke filmske akademije, dok su drugi ostali zapamćeni po iznimnim glumačkim ostvarenjima ili snažnim pričama koje su osvojile publiku diljem svijeta.

U nastavku donosimo popis 20 filmova koji su osvojili Oscara ili bili nominirani, a i danas ih klasici koje vrijedi pogledati više puta.

Diplomac (The Graduate, 1967)

Glume Dustin Hoffman i Anne Bancroft. Mladić započinje aferu sa starijom ženom. Osvojio Oscara za režiju. Kultni film o generacijskom sukobu.

Foto: SilverScreen/Alamy/Profimedia

Kišni čovjek (Rain Man, 1988)

Glume Dustin Hoffman i Tom Cruise. Brat upoznaje autističnog genija. Osvojio 4 Oscara uključujući najbolji film. Poznat po Hoffmanovoj ulozi.

Riba zvana Wanda (1988)

Foto: MGM/Entertainment Pictures/Profimedia

Komedija o pljački dijamanata prati splet intriga, izdaja i romantičnih nesporazuma među četvero glavnih likova. Kevin Kline osvojio je Oscara. Poznata je po britansko-američkom humoru i duhovitim dijalozima koji su je učinili kultnom komedijom.

Misery (1990)

Foto: Cinema Legacy Collection/Hollywood Archive/Profimedia

Kultni psihološki triler poznat je po napetoj atmosferi i upečatljivim scenama koje prikazuju opsesivnu i nasilnu predanost fanove prema svom idolu. Glume James Caan i Kathy Bates. Pisac je zarobljen od opsjednute obožavateljice. Bates je za ulogu osvojila Oscara.

Thelma i Louise (1991)

Glume Susan Sarandon i Geena Davis. Dvije žene bježe nakon ubojstva u samoobrani. Osvojio Oscara za scenarij. Poznat po završnoj sceni.

Četiri vjenčanja i sprovod (1994)

Foto: Image Capital Pictures/Film Stills/Profimedia

Glume Hugh Grant i Andie MacDowell. Romantična komedija o ljubavi kroz niz društvenih događaja. Nije osvojio, ali je nominiran u dvije kategorije. Poznat po britanskom humoru.

Vod smrti (Dead Man Walking, 1995)

Glume Susan Sarandon i Sean Penn. Priča prati osuđenika na smrt i sve moralne dileme koje prate njegovo suočavanje s kaznom. Sarandon je za ulogu osvojila Oscara. Film je poznat po snažnom prikazu etičkih i emocionalnih pitanja vezanih uz smrtne kazne, a posebnu težinu daje realistična i dirljiva glumačka izvedba

Fargo (1996)

Glume Frances McDormand i William H. Macy. Kriminalistička priča o otmici koja pođe po zlu. Osvojio 2 Oscara (glumica, scenarij). Poznat po crnom humoru.

Spašavanje vojnika Ryana (1998)

Foto: THA/Alamy/Profimedia

Ratni film Stevena Spielberga s Tomom Hanksom. Osvojio 5 Oscara. Poznat po brutalno realističnoj sceni iskrcavanja u Normandiji.

Billy Elliot (2000)

Glume Jamie Bell i Gary Lewis. Priča o dječaku iz rudarske obitelji koji otkriva talent za balet. Bio je nominiran za 3 Oscara (glumac, scenarij, sporedna glumica). Poseban je po inspirativnoj priči o snovima i društvenim predrasudama.

Dnevnik Bridget Jones (2001)

Foto: Image Capital Pictures/Film Stills/Profimedia

Glume Renée Zellweger, Colin Firth i Hugh Grant. Komična priča o ženi koja pokušava promijeniti život. Zellweger nominirana za Oscara. Postao kultna romantična komedija.

Capote (2005)

Foto: kpa Publicity/United Archives/Profimedia

Glumi Philip Seymour Hoffman kao pisac Truman Capote tijekom pisanja romana In Cold Blood. Hoffman je osvojio Oscara za glavnu ulogu. Film je poznat po psihološkom portretu slavnog pisca.

Pokajanje ( 2007)

Glume Keira Knightley i James McAvoy. Ljubavna priča prekinuta lažnom optužbom. Osvojio Oscara za glazbu. Poznat po dugom kadru na plaži.

Narednik James ( 2008)

Ratni film o pirotehničaru u Iraku prati izuzetno opasne misije razminiranja u sukobima. Osvojio je 6 Oscara uključujući najbolji film. Poznat je po iznimnoj realističnosti i napetim scenama koje gledatelju prenose osjećaj stalne opasnosti.

Foto: Image Capital Pictures/Film Stills/Profimedia

Carol (2015)

Glume Cate Blanchett i Rooney Mara. Ljubavna priča dviju žena u Americi 1950-ih. Nominiran za 6 Oscara. Zapamćen po elegantnoj režiji i suptilnoj emociji.

Spotlight (2015)

Novinari razotkrivaju skandal u Katoličkoj crkvi. Osvojio 2 Oscara uključujući najbolji film. Poznat po realističnom pristupu novinarstvu.

Parazit (2019)

Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia

Korejski film o siromašnoj obitelji koja se infiltrira u bogatu. Osvojio 4 Oscara uključujući najbolji film. Prvi neengleski film s tom nagradom.

Vozi moj auto (2021)

Japanski film prati glumca i redatelja koji se suočava s tugom nakon smrti svoje supruge, dok vozi automobil kojim ga prati mlada vozačica. Osvojio je Oscara za najbolji strani film. Film je poznat po sporom, meditativnom ritmu i dubokoj emocionalnoj introspektivi, istražujući teme gubitka, komunikacije i ljudske povezanosti.

Top Gun Maverick (2022)

Tom Cruise ponovno kao pilot Maverick. Nominiran za 6 Oscara, osvojio za zvuk. Poznat po stvarnim avionskim scenama.

Žene govore (2022)

Drama o ženama koje raspravljaju o nasilju u religijskoj zajednici. Osvojio Oscara za scenarij. Poznat po snažnim dijalozima.

