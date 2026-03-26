Policija ga zatekla pijanog za volanom u centru grada, no to mu nije bio najveći problem...

Iz Policijske uprave požeško-slavonske izvijestili su javnost o prekršaju u prometu. Policajci su u prometu zatekli mladića u vidno alkoholiziranom stanju.

"U srijedu 25. ožujka 2026. oko 18.30 sati u Pakracu u Ulici kralja Tomislava u prometu je zatečen 30-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima i pod utjecajem alkohola od 2,66 promila upravljao osobnim automobilom", izvijestili su iz PU požeško-slavonske.

Na triježnjenje pa kod prekršajnog suca

On je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva te mu je izdan prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 2.600,18 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.

