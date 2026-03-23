Donja Zelina zavijena u crno! Poginuo omiljeni član društva: 'Bio je naš oslonac i prijatelj'

Nakon teške prometne nesreće koja se u srijedu navečer dogodila u Donjoj Zelini i u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, poznati su detalji o identitetu poginulog. Riječ je o Anđelku Ž., dugogodišnjem članu Udruge Srce Zelina, od kojeg su se oprostili dirljivom porukom.

"S neizmjernom tugom i slomljenog srca još uvijek se pokušavamo miriti s činjenicom da nas je zauvijek napustio naš dragi i dugogodišnji član Anđelko Žagar koji je jučer tragično izgubio svoj život. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati bol i prazninu koju je ostavio iza sebe“, poručili su iz udruge.

Istaknuli su kako Anđelko nije bio samo član, već i važan dio njihove zajednice: "Bio je naša vesela nota, vedri glas, primjer hrabrosti i snage, oslonac i prijatelj. Njegova toplina, humor i iskren osmijeh doticali su svakoga od nas."

'Vidimo se tamo gdje glazba i smijeh ne prestaju'

Dodaju kako će ga pamtiti po vedrini i spremnosti da radost dijeli s drugima te da će ostati živ u uspomenama svih koji su ga poznavali. "Dragi naš Anđelko, hvala ti na svemu. Nedostajat ćeš nam na svakoj fešti, u svakoj noti, svakom smijehu... Vidimo se tamo gdje glazba i smijeh nikada ne prestaju", oprostili su se iz Udruge Srce Zelina.

Podsjetimo, policija je objavila da su dojavu o prometnoj nesreći na Donjozelinskoj cesti zaprimili u 20.35 sati. Nesreću je skrivio 22-godišnji vozač Forda, koji nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste.

"Prednjim je dijelom vozila naletio na stražnji dio osobnog prijevoznog sredstva-električna kolica za kretanje osobe s invaliditetom na kojima se je na stražnjem dijelu nalazio reflektirajući prsluk. Navedenim se kretao 44-godišnjak ispred osobnog automobila, sredinom kolnika u istom smjeru te je na glavi imao zaštitnu kacigu koja nije bila uredno pričvršćena", navode iz policije.

