Teška prometna nesreća u Donjoj Zelini: Poginula osoba u invalidskim kolicima s motorom

Jedna osoba poginula je u nesreći koja se dogodila u 20:35 sati u Donjoj Zelini.

Na Donjozelinskoj cesti u Donjoj Zelini dogodila se teška prometna nesreća, a kako navodi policija, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i osoba u invalidskim kolicima s motorom, koja je smrtno stradala.

U tijeku je očevid. Od 20.45 sati promet kolnikom D-3 zatvoren je te se odvija obilaznim ulicama, javila je PU zagrebačka.