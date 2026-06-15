Poplavljene Varaždinske toplice, dio terapija odgađa se: Imamo detalje

Uslijed jakog nevremena u nedjelju poslijepodne, poplavljeni su prostori Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Čitateljica nam je poslala snimku koju je napravila tijekom posjete svom ujaku na kojoj se vide poplavljeni hodnici

"Bila sam u posjetu ujaku i njegovoj supruzi u Varaždinskim Toplicama. Sjedili smo u kafiću i gledali nevrijeme vani. Odjednom je počela nadirati voda pa smo ustali i krenuli natrag u zgradu toplica, ali smo ušli u potpuno poplavljen prostor. Skinula sam cipele, užasno je smrdjelo, valjda je sve došlo iz kanalizacije jer se voda podigla. Ušli smo u lift i bili posljednji koji su ga koristili. Nakon nas je stao. Rekli su nam da se poplava već događala i ranije, iako je riječ o novom objektu starom svega nekoliko godina", ispričala je za net.hr.

Na snimci se vide hodnici prekriveni vodom, a u jednom trenutku se čuje kako govori: "Što je ovo? Spremište rublja... Fuj!", dok druga osoba upozorava da požure prema liftu. Dok voda nadire hodnicima, na snimci se mogu čuti i uzvici: "Isuse Bože!", "Ajde, uskači, ne mogu, past ću".

Poslali smo upit toplicama, a u međuvremenu su na stranicama Varaždinske županije objavili detalje. Naveli su da je jako nevrijeme praćeno obilnom kišom te mjestimice i tučom pogodilo područje Varaždinske županije.

"Od 16.40 do 19 sati vatrogasci su zabilježili 61 intervenciju, od čega 43 ispumpavanja vode iz podruma i gospodarskih objekata, deset uklanjanja srušenih stabala, pet intervencija obrane od poplava, a aktiviralo se i jedno klizište. Na potezu od Bednje do Varaždinskih Toplica zbog jake kiše, a mjestimice i tuče, došlo je do plavljenja velikog broja cesta, dvorišta te podruma, prizemlja kuća i gospodarskih objekata", stoji u objavi županije.

Potvrdili su da je došlo i do plavljenja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

"Voda je prodrla podrume, odnosno prizemlja triju objekata: Terme, Dom 2 i Spinalni centar. Riječ je o prostorima u kojima nisu smješteni pacijenti, pa prodor vode nije utjecao na njihov smještaj i sigurnost", dali su detalje.

Bolnicu su tijekom uvečer tijekom nedjelje obišli župan Anđelko Stričak, njegova zamjenica Silvija Zagorec i toplička gradonačelnica Dragica Ratković sa zamjenikom ravnatelja Damirom Mihalićem i pomoćnikom ravnatelja za sestrinstvo Zoranom Košćakom.

Foto: Varaždinska županija

"Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i svih zaposlenika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, spriječena je veća šteta. Odmah su pritekli u pomoć, ispumpali vodu i tijekom noći će se sanirati sve što je moguće. Zahvaljujem svima", rekao je župan Stričak.

U bolnici se trenutno na liječenju nalazi oko 430 pacijenata, a u ponedjeljak se očekuje još oko 600 ambulantnih pacijenata.

"Tijekom noći će se u Bolnici poduzeti sve kako bi poplavljeni prostori bili osposobljeni za prijem pacijenata na terapije zakazane u ponedjeljak ujutro. Prema trenutnim informacijama, bit će moguće provesti gotovo sve terapije, izuzev elektroterapija, a zbog sigurnosti je nužno provjeriti i stanje uređaja za rendgen i denzitometriju. Sutra ujutro će prvo biti obavljena kontrola svih elektroinstalacija", naveo je župan Stričak.

Pacijenti će o tome biti na vrijeme informirani.