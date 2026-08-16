Privatna istražiteljica otkrila znak prevare koji mnogi ne primjećuju: 'To je crveni alarm'

Pomisao na prevaru bolna je i teška, no jedna je privatna istražiteljica sada otkrila suptilan, ali važan znak koji bi mogao ukazivati na to da vam partner nije vjeran. Iako su neki signali općepoznati, ovaj se često zanemaruje i pogrešno tumači, a može biti ključan za razumijevanje cjelokupne situacije.

Prema podacima Općeg društvenog istraživanja, oko 20 posto oženjenih muškaraca i 13 posto udanih žena priznaje da su u nekom trenutku braka imali izvanbračni spolni odnos. Kada se u obzir uzmu i emocionalne afere, te procjene rastu na između 35 i 45 posto. Cassie, privatna istražiteljica iz agencije Venus Investigations, redovito dijeli savjete na TikTok profilu svoje tvrtke, gdje ističe ključne tragove koji mogu upućivati na nevjeru.

Znak koji svi previde

Cassie objašnjava kako uz klasične znakove poput opsesivnog čuvanja mobitela, iznenadnog dotjerivanja ili toliko čestog prekovremenog rada da se čini kao da žive u uredu, postoji jedan koji ljudi rijetko povezuju s prevarom.

"Ovo je podmukli znak nevjere koji, čini se, svima promakne. Svi znamo za klasike, ali znak koji ljudi često propuštaju je iznenadna strast prema novom hobiju. To bi moglo značiti da se potajno viđaju s nekim tko dijeli strast prema istom hobiju i koga pokušavaju impresionirati", pojasnila je Cassie.

Dodala je kako se to može očitovati kroz neočekivani entuzijazam za surfanje ili country glazbu, iako osoba nikada prije nije pokazivala ni najmanji interes za takve aktivnosti. Ipak, upozorava da ne treba odmah donositi zaključke čim partner pokaže zanimanje za nešto novo. Umjesto toga, predlaže da se to promatra kao potencijalna crveni alarm, osobito ako se javlja uz druge promjene u ponašanju.

"To može biti znak da se nešto drugo događa. Novi hobi sam po sebi ne mora značiti ništa. Ali ako se pojavljuju i drugi znakovi, dodajte i ovaj na popis", zaključila je.

Iskustva govore sama za sebe

Njezina objava potaknula je brojne korisnike da podijele vlastita iskustva koja potvrđuju ovu teoriju. Jedna je korisnica komentirala: "Moj se nekoliko puta uhvatio crtanja. Mislim da je više puta pokušavao zbog iste djevojke."

Drugi je korisnik dodao: "Da, moja prva žena je učinila upravo to. Onda je to napravila i moja posljednja djevojka pa sam znao što slijedi, a svejedno sam ja ispao kriv kad sam joj to spočitnuo."

Iskustva su se nizala, a mnogi su prepoznali uzorak. "Slažem se s ovim. Moj bivši je odjednom donio kući CD nekoga za koga sam znala da mu se nikad ne bi svidio, jer se uvijek rugao tom žanru. Godinama kasnije, shvatila sam o čemu se zapravo radilo. Smiješno je što vam sve ostane u sjećanju nakon prekida", napisala je jedna korisnica.

Što učiniti ako sumnjate na prevaru

Ako sumnjate da vas partner vara, stručnjaci preporučuju da o svojim brigama prvo porazgovarate s terapeutom, pokušate zadržati emocije pod kontrolom te se oslonite na podršku obitelji i prijatelja. Važno je ne donositi nagle odluke vođene povrijeđenošću ili bijesom.

Uz to, preporučuje se miran i otvoren razgovor s partnerom o onome na što sumnjate, držeći se činjenica umjesto upiranja prstom i optužbi. Kako biste dobili odgovore ili mir, moglo bi vam pomoći da ih pitate zašto su bili nevjerni. Ipak, imajte na umu da vam ta informacija možda neće pomoći da krenete dalje. Najvažnije je dopustiti si osjetiti sve emocije koje se pojave i dati si vremena da odlučite želite li pokušati popraviti odnos ili je vrijeme da ga prekinete.

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