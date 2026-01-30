Novi načini kojima muškarci započinju preljub: Neočekivane aplikacije uništavaju veze

Aplikacije za upoznavanje, servisi za razmjenu poruka pa čak i internetske stranice za dogovaranje afera olakšale su preljub više nego ikad prije, ali jednako tako i njegovo otkrivanje. Iako bi mnogi rekli da je potajno provjeravanje tuđeg uređaja samo po sebi izdaja, mobitel je zasigurno najočitije mjesto na kojem će netko potražiti dokaze ako sumnja u partnerovu nevjeru.

To znači da oni koji su nevjerni moraju biti još inovativniji u skrivanju svojih "izleta", a dokazi se mogu kriti na nekim vrlo neočekivanim mjestima, piše Daily Mail.

Neočekivane aplikacije na kojima započinju afere

Prema vodećim stručnjacima za veze i psiholozima, tajni telefonski pozivi, jednokratno vidljive poruke na WhatsAppu i lažna imena na aplikacijama za upoznavanje zamjenjuju se suptilnijim metodama komunikacije. Platforme koje na prvi pogled djeluju potpuno bezazleno, poput onih za prodaju rabljene odjeće ili poslovno umrežavanje, postaju nova igrališta za preljubnike.

Riky Hanaumi, klinički direktor u Quadrant Health Group, specijaliziranoj za bihevioralno zdravlje, kaže da su moderne aplikacije idealan alat za započinjanje afere, a potom i za stvaranje alibija. U razgovoru za Daily Mail objasnio je: "Mnoge platforme stvorene su za povezivanje, a kada je netko pod stresom, usamljen ili ogorčen, veza koju ima s partnerom može oslabjeti."

"Vinted, fitness zajednice, razgovori unutar videoigara, poslovne platforme, profesionalne mreže, sve one imaju opciju izravnih poruka, ponovljenog kontakta i mogućnost stvaranja privatnog svijeta. Ljudi si ne priznaju da je to afera jer sve započinje kao posao ili prodaja nekog predmeta", dodaje Hanaumi. Stručnjaci navode nekoliko platformi koje su postale iznenađujuća mjesta za nevjeru.

Aplikacije za prodaju odjeće

Litvanska internetska tržnica prije deset godina bila je gotovo nepoznata, no danas je toliko popularna da je samo u Velikoj Britaniji koristi do 18 milijuna ljudi za prodaju svega, od kućanskih potrepština do odjeće. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi se iza te aplikacije mogla skrivati i afera.

Dio aplikacije namijenjen komunikaciji između kupaca i prodavača o detaljima kupnje i dostave navodno se zloupotrebljava. Neki korisnici mame potencijalne partnere pozirajući u seksi donjem rublju ili objavljujući sugestivne profilne fotografije koje bi se prije očekivale na stranicama za upoznavanje. Oni koji su već u aferi mogu stvoriti lažne profile isključivo kako bi privatno komunicirali.

Annabelle Knight, stručnjakinja za seks i veze, kaže: "Znamo iz naših istraživanja da su tri posto žena dobile neprimjerene poruke putem mreže za poslovno povezivanje, dva posto putem aplikacije za prodaju odjeće te tri posto putem stranice za prodaju stvari. Iako je to u 99 posto slučajeva potpuno neprikladno te aplikacije nude trenutačan i, u nekim slučajevima, nefiltriran pristup izravnim porukama."

Poslovna mreža ili nešto više?

Radno mjesto je oduvijek bilo iskra za bezbrojne izvanbračne afere, stoga ne čudi što platforma usmjerena na karijeru može postati plodno tlo za one koji traže malo uzbuđenja izvan radnog vremena. Partner će puno rjeđe posumnjati u poruke koje izgledaju kao da su posvećene poslu.

Matthew Bernarda, bračni i obiteljski terapeut, objašnjava kako bezazleni scenariji mogu postati osobni. "Razgovori na poslovnoj mreži mogu započeti profesionalnim komplimentima koji se pretvore u osobne poruke, zatim u otvaranje drugog profila, skrivenu e-mail adresu i poruke koje nestaju na nekoj drugoj platformi. Ovi obrasci obično započinju dijeljenjem malih tajni s drugom osobom, žaljenjem na vezu, na stres i uživanjem u osjećaju da ih netko vidi", objašnjava on.

Skriveni tragovi u oglasima

Partneri koji sumnjaju u nevjeru možda propuštaju značajne tragove na Instagramu. Iako je izravno dopisivanje previše očito za većinu preljubnika, tragovi se mogu pronaći u tome koga prate i kakve im se objave i oglasi prikazuju. Personalizirano oglašavanje posebno je zanimljivo jer odražava povijest pretraživanja korisnika.

Ako se na profilu vašeg partnera učestalo pojavljuju oglasi za romantične odmore, otmjene restorane ili seksi donje rublje, velika je vjerojatnost da je takve pojmove i pretraživao.

Giovanna Smith, stručnjakinja za veze, napominje: "Kontekst je važan. Algoritmi se ne pojavljuju niotkuda, oblikovani su pretraživanjima, klikovima, lajkovima i vremenom provedenim u gledanju sadržaja. Oglasi za donje rublje sami po sebi nisu automatski crvena zastava, ali mogu biti povod za razgovor ako se već osjeća da nešto nije u redu."

Trebate li provjeravati partnerov mobitel?

Stručnjakinja za veze Giovanna Smith kaže da je odluka o pregledavanju partnerovog mobitela opasan teritorij. "Gledanje u partnerov mobitel je komplicirano. Može vam dati odgovore, ali često po cijenu povjerenja, uključujući i vaš vlastiti duševni mir. Ako osjećate da morate provjeriti, to je obično znak da se u vezi već osjećate nesigurno ili da postoje neizgovorene stvari."

Ona zaključuje da se zdrave veze ne grade na nadzoru, već na transparentnosti. U idealnom slučaju, trebali biste se osjećati dovoljno sigurno da postavljate pitanja bez straha i očekujete otvorenost zauzvrat. Ako toga nema, problem je puno veći od onoga što se nalazi na zaslonu mobitela.

Promjena u ponašanju, poput iznenadne zaštite telefona, emocionalne odsutnosti ili obrambenog stava na jednostavna pitanja, često je puno pouzdaniji pokazatelj problema od bilo koje aplikacije.

