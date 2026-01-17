FREEMAIL
BRIGA O SEBI /

Prepoznajte opasnost: 26 znakova koji otkrivaju da je vaša veza postala toksična

Prepoznajte opasnost: 26 znakova koji otkrivaju da je vaša veza postala toksična
Foto: Shutterstock
Svaki partnerski odnos prolazi kroz različite faze, no temelj zdravog partnerstva čine međusobno poštovanje, podrška i osjećaj sigurnosti. U takvom okruženju, pojedinci se osjećaju slobodno izraziti svoju autentičnost bez straha od osude. Nasuprot tome, toksičan odnos postupno, ali sustavno narušava samopouzdanje, rezultirajući osjećajem iscrpljenosti, anksioznosti i smanjene vrijednosti. Razlikovanje prolazne krize od trajno nezdravog odnosa može biti izazovno, no postoji 26 ključnih indikatora koji upućuju na boravak u problematičnom okruženju.
Prepoznavanje ovih znakova prvi je i najvažniji korak prema zaštiti vlastitog mentalnog i emocionalnog zdravlja. Nitko ne zaslužuje biti u odnosu koji ga umanjuje. Bilo da se odlučite potražiti stručnu pomoć, postaviti čvrste granice ili napustiti vezu, zapamtite da je briga o sebi prioritet. Zaslužujete partnerstvo ispunjeno poštovanjem, sigurnošću i podrškom, piše South Denver Therapy.

U galeriji doznajte kojih je to 26 znakova na koje trebate obratiti pozornost.

17.1.2026.
9:15
Antonela Ištvan
Shutterstock
Toksična VezaLjubavna VezaBračni ParMentalno Zdravlje
