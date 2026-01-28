Psihoterapeuti upozoravaju na ove znakove kod osobe s kojom izlazite: 'Je li to samo izgovor'

Suvremeni svijet upoznavanja partnera može djelovati iznimno složeno, uzimajući u obzir brojne nove trendove u vezama i obrasce ponašanja na koje je potrebno obratiti pažnju. U okruženju definiranom aplikacijama za upoznavanje, gdje je velik broj potencijalnih partnera lako dostupan, mnogima se potraga za odgovarajućom osobom čini kao izazovan zadatak.

Nakon uspješno dogovorenog susreta, dinamika odnosa nastavlja se razvijati, no ponekad se dogodi da jedna strana, unatoč početnom dojmu o pronalasku kompatibilnog partnera, postane žrtva fenomena poznatog kao "future faking", piše LADbible.

Foto: Freepik

Definicija 'future fakinga'

"Future faking" ili lažno obećavanje budućnosti, termin je koji opisuje obrazac ponašanja u kojem jedan partner iznosi grandiozne planove i obećanja o zajedničkoj budućnosti – poput zajedničkog života, braka, djece ili putovanja – bez stvarne namjere da ih ostvari. Takvo ponašanje može dovesti do toga da druga osoba uloži značajno vrijeme i emocije u vezu koja nema stvarne temelje.

Slično "ljubavnom bombardiranju" (love bombing), "future faking" predstavlja oblik manipulacije u kojem se lažnim iskazivanjem namjera nastoji zadobiti naklonost potencijalnog partnera. Iako isprva može djelovati bezazleno, ovaj obrazac ponašanja može imati ozbiljne psihološke posljedice.

Psihološka pozadina i znakovi upozorenja

Bračna i obiteljska terapeutkinja Julie Menanno ističe nekoliko znakova upozorenja koji mogu ukazivati na "future faking". Ona objašnjava kako se iza takvog ponašanja često krije dublji psihološki problem, poput straha od vezivanja.

"Strah od obveze može se pokazati na mnogo različitih načina. Može se očitovati tako da osoba ne govori ništa i odbija razgovarati o budućnosti, ili tako da stvara planove koji se nikada ne ostvare. U konačnici, to je način na koji osoba, koja želi povezanost, ali je se boji, regulira svoj živčani sustav", rekla je.

Foto: Freepik

Razlikovanje riječi i djela

Postavlja se pitanje kako razlikovati iskrene namjere od lažnih obećanja. Psihoterapeutkinja za parove, Sarah Ingram, savjetuje da je ključno promatrati svakodnevno ponašanje partnera kako bi se utvrdilo poduzima li konkretne korake prema ostvarenju danih obećanja.

Menanno dijeli slično stajalište te naglašava važnost usklađenosti riječi i djela: "Potrebno je vidjeti da rade ono što govore. Ako to ne čine jer nitko nije savršen, pokušavaju li to popraviti? Razgovaraju li o tome ili samo traže izgovore?" Ona dodaje da veza bez ikakvih sukoba može biti znak da partneri ne pokazuju svoju pravu prirodu, što onemogućuje predviđanje njihovih reakcija u izazovnim situacijama.

Važno je napomenuti da takvo ponašanje ne mora uvijek biti zlonamjerno. Menanno pojašnjava kako osoba koja daje obećanja može u tom trenutku iskreno vjerovati u njih. "Većina ljudi govori te stvari jer u njih doista vjeruje. Ne pokušavaju samo biti manipulativni", objašnjava ona.

Posljedice za mentalno zdravlje

Stručnjaci iz organizacije Charlie Health upozoravaju da "future faking" može imati značajan negativan utjecaj na mentalno zdravlje.

Kontinuirano iznevjerena obećanja mogu uzrokovati kroničnu anksioznost, stres i značajno narušiti samopouzdanje, što kod osobe izložene takvom ponašanju može stvoriti osjećaj prevarenosti i smanjene osobne vrijednosti.

