Ružiću je trebalo 76 ruku, a na kraju je dobio još jednu - 77.: Evo o kome je riječ

U Saboru je izglasan novi ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Za to mu je bilo potrebno 76 ruku, a na kraju je dobio 77 glasova za. Još je 56 zastupnika bilo protiv te nije bilo suzdržanih.

77. ruka

A tko je bila ta 77. ruka? To bio netko od onih koji se uvijek spominju kao 'spavači'. Riječ je o dva zastupnika Nezavisne platforme Sjever, dva IDS-ovca, nezavisni Dario Zurovec, bivša SDP-ovka Boška Ban, i tri zastupnika SDSS-a, što je 9 zastupnika.

77. ruka ovog je puta bila Boška Ban koja je podržala ministra Ružića radi kako kaže onih kojima treba inkluzivni dodatak.

"Moj glas je za sve ljude koje ovaj resor obuhvaća. I prvenstveno oni ljudi koji čekaju rješenje za inkluzivni dodatak. Stoga je moj glas bio jedan poticaj i prilika ministru da riješi te probleme, da riješe inkluzivne dodatke i tako da očekujem konkretne rezultatre od njega", poručuje Ban. Dodaje da nije dio parlamentarne većine, nego je ovo njena samostalna odluka.

"Moje glasanje ne znači da sam član vladajuće većine, a kada sam u prosincu glasala za proračun isticala sam da sam ga podržala jer su se u njemu našli projekti bitni za moje Međimurje", kazala je i dodala:

"Tako sam glasala i danas, ovo je moja samostalna odluka i odgovornost, i ako želimo odgovornu državu, trebamo dati priliku da se pokušaju riješiti problemi u korist naših građana i da se konačno više prestanemo baviti ideološkim podjelama, širenjem mržnje, agresije i svega onoga što naši grašani slučaju u medijskom prostoru, a to ne zaslužuju", istaknula je.

"Ne brinu me prozivke da sam 'žetončić' vladajuće koalicije zato što je moj glas danas bio isključivo za ljude u najranjivijim skupnama i mislim da je ovo glas za odgovornost”, dodala je, naglasivši da je nezavisna zastupnica i samostalno odlučuje kako će glasati.

Na upit je li je kontaktirao premijer Andrej Plenković, kazala je da je nitko nije kontaktirao. Upitana bi li otišla na kavu da je pozove, odgovorila je - "volim piti kavu, tako da da. Ako bi taj eventualni razgovor išao u smjeru da se pridruži vladajućoj većini, pitali su novinari, uzvratila je da ne može odgovarati na hipotetska pitanja.

Tko je Boška Ban?

Boška Ban dolazi iz Čakovca, a zastupnica je od svibnja 2024. Pozornost javnosti privukla je baš kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva. Kao razlog je navela nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i dubokim podjelama. Zadržala je saborski mandat te od tada djeluje kao nezavisna zastupnica.

Osim po političkom djelovanju, poznata je i po nevjerojatnoj fizičkoj transformaciji. Nakon operacije smanjenja želuca smršavila je čak 65 kilograma.