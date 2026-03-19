Društvene mreže komentirale europsku utakmicu Rijeke: 'Možete bit ponosni kakvi frajere imate'

Rijeka je završila svoj europski put u osmini finala Konferencijske lige nakon remija 1:1 protiv Strasbourga, no ukupni rezultat nije bio dovoljan za prolazak dalje. Iako su Francuzi prošli, dojam na terenu ostavio je drugačiju sliku, hrvatski predstavnik bio je ravnopravan, pa u mnogim trenucima i bolji suparnik.

Momčad s Kvarnera u Francuskoj je odigrala kvalitetnu i discipliniranu utakmicu, stvorila nekoliko izglednih prilika i držala domaćina pod pritiskom. Ipak, ono što Rijeci nije ulazilo u mrežu, Strasbourg je znao iskoristiti, pa je na kraju presudio upravo taj detalj realizacija.

Unatoč ispadanju, ostaje dojam da je Rijeka bila nadomak produžetaka, pa i potencijalnog povijesnog prolaska dalje.

Nakon utakmice društvene mreže preplavili su komentari podrške:

'Svaka čast momci. Tako se igra u Europi'

'Borba je bila do kraja, skoro su pali Francuzi'

'Tako igra Rijeka... Svaka čast!'

'Šteta, iskrene čestitke na postignutim rezultatima i na prezentaciji hrvatskog nogometa'

'Imali smo ih na konopcima ali možemo biti ponosni na njih. Ni u čemu nismo bili lošiji. Falilo je malo sreće. Sad osvojiti kup i iduće godine u EL'

'Bolji smo bili... Toni Fruk vrijedi više od svih njihovih milijuna'

'Baš šteta nakon ovakve dvije utakmice gdje mislim da smo bili bolja ekipa na terenu uz nevjerojatnu discipliniranost uz puno bolje situacije na terenu... šteta, dogodine još jače!!! Pozdrav od Hajdukovca za sve Riječane!'

'Čestitke pobjednicima, nama ponos da smo dali sve od sebe, odigrali odličnu utakmicu, te skupo prodali kozu. Bravo!'

'Šteta velika, bili smo bolji cijelu utakmicu, ali nije išlo. Bitno da smo časno pali i nismo se predali, iduće godine idemo još jače'

'Uf kako bolno, u isto vrijeme ponos i tuga...bravo dečki, Ndockyt da je ostao igrat prošli bi.' 'Kapa do poda! Ponos samo takav, ima tu igrača za graditi neku novu Rijeku. Svaka čast i najljepše je biti navijač Rijeke!'

'Na ovakav način izgubiti nije šteta, drugi put nek nam pošalju PSG'

'Naravno Francuzi sreće vise nego pameti svaka nama cast bili smo bolji'

'Nismo zaslužili ispast! Glavu gore, ponosni na vas!' 'Čestitke na utakmici, ali nažalost Lasickas nije dorastao ovakvim utakmicama. Fruk je kojom asistencijom mogao riješiti utakmicu, a sebi podignuti cijenu za koji milijun. Sebičnost je danas nešto što se u nogometu ne tolerira. Sve ostalo savršeno'

'Glavu gore,dečki.'

'Pobjednici!!! Svaka vam čast!!!Bravo Sanchez vrhunski pripremljena utakmica'

Zanimljivo, podrška je stizala i od navijača drugih klubova, što dodatno potvrđuje koliko je Rijeka svojim nastupima u Europi osvojila simpatije šire javnosti.

