Dalić na žestokom udaru: 'Ovo kemijanje i tvrdoglavost... Katastrofa, mučno za gledati'

Hrvatski navijači na društvenim mrežama nisu skrivali nezadovoljstvo nakon poraza Vatrenih od Belgije u predzadnjoj prijateljskoj utakmici prije odlaska na Svjetsko prvenstvo.

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Hrvatski navijači poslije takvog raspleta nisu štedjeli na kritikama za izbornika Zlatka Dalića i njegovu momčad. Prenosimo neke od komentara:

"Ovo Dalićevo kemijanje i tvrdoglavost neće na dobro izaći na prvenstvu."

"Ne može se uvijek pružiti vrhunska igra, ali ovo danas bila je čista katastrofa! Bez ikakve igre, bez ideje, bez borbe. Nisu uspjeli spojiti ni nekoliko jednostavnih dodavanja na par metara. Iskreno, bilo je mučno i sramotno za gledati. Nažalost."

"U ovoj reprezentaciji mjesta je moralo biti za Oršića i Petkovića, Petković je za sve ove Dalićeve špiceve i sada doktor bez obzira na trenutnu formu... Oršićev šut i ubačaj bi bili ključni i na ovom svjetskom..ali nažalost gospoda iz stožera ga ne vide u planovima..."

"Dalić valjda ne vidi da nam je najbolje krilo Marco Pašalić, vrtimo se u krug i svaki napad završimo sa ubacivanjem, jako loše."

"Ovo je bilo bolno za gledati, pogotovo zadnjih 25 minuta."

Posljednju prijateljsku utakmicu Hrvatske uoči SP-a, protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.