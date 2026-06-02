Dalić uzburkao strasti: 'Ne kritiziram, ali zašto on uvijek nije u prvih 11?'

Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Belgije igra preposljednju prijateljsku utakmicu oči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Susret se igra u utorak s početkom u 18.00 sati na stadionu Rujevica u Rijeci.

Sat vremena prije prvog sučevog zvižduka objavljene su službene postave, a izbornik Zlatko Dalić na teren je odlučio poslati ovaj sastav u formaciji s tri braniča:

Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - Baturina, P. Sučić - Musa

Navijači su na društvenim mrežama odmah napisali svoje mišljenje o Dalićevom odabiru i najviše kritika naš izbornik je dobio zbog odabira napadača. U nastavku prenosimo neke od njihovih komentara:

"Musa??? Prije Matanovića i Budimira???"

"Marco Pašalić mora u prvih 11."

"Realno najjača postava trenutno."

"Što Musa radi kao prvi napadač? Ne zna ni sam kako je u prvoj."

"Ne kritiziram ali zašto Ante Budimir uvijek nije starter u momčadi?"