DISKUTABILNE ODLUKE /

Dalić uzburkao strasti: 'Ne kritiziram, ali zašto on uvijek nije u prvih 11?'

Dalić uzburkao strasti: 'Ne kritiziram, ali zašto on uvijek nije u prvih 11?'
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Početni sastav Hrvatske izazvao polemike

2.6.2026.
17:42
M.G.
Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Belgije igra preposljednju prijateljsku utakmicu oči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Susret se igra u utorak s početkom u 18.00 sati na stadionu Rujevica u Rijeci.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Sat vremena prije prvog sučevog zvižduka objavljene su službene postave, a izbornik Zlatko Dalić na teren je odlučio poslati ovaj sastav u formaciji s tri braniča:

Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić - Baturina, P. Sučić - Musa

Navijači su na društvenim mrežama odmah napisali svoje mišljenje o Dalićevom odabiru i najviše kritika naš izbornik je dobio zbog odabira napadača. U nastavku prenosimo neke od njihovih komentara:

"Musa??? Prije Matanovića i Budimira???"

"Marco Pašalić mora u prvih 11."

"Realno najjača postava trenutno."

"Što Musa radi kao prvi napadač? Ne zna ni sam kako je u prvoj."

"Ne kritiziram ali zašto Ante Budimir uvijek nije starter u momčadi?"

 

BelgijaHrvatska Nogometna ReprezentacijaNavijačiSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
