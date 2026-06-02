Ovo su vjerojatni sastavi Hrvatske i Belgije za utakmicu na Rujevici

Hrvatska i Belgija igraju pripremnu utakmicu u 18 sati na Rujevici u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će Hrvatska igrati u formaciji 3-4-2-1 te je otkrio nekoliko sigurnih startera, uključujući Dominika Livakovića, Joška Gvardiola, Luku Modrića i Matea Kovačića.

U vrhu napada postoji dilema između Ante Budimira i Petra Muse, dok se kao opcija spominje i Petar Sučić umjesto Martina Baturine, iako je veća vjerojatnost da će Baturina krenuti od prve minute.

Dalić je naglasio da želi isprobati sustav i dati priliku većem broju igrača, s planom čak osam izmjena tijekom utakmice.

Vjerojatni sastav Hrvatske

Livaković, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Perišić, Modrić, Kovačić, Stanišić, Kramarić, Baturina, Budimir/Musa

Vjerojatni sastav Belgije

Courtois, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Onana, De Bruyne, Tielemans, Saelemaekers, De Ketelaere, Doku

Nakon Belgije, Hrvatsku čeka još jedna pripremna utakmica protiv Slovenije u Varaždinu, a potom slijedi odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatska je smještena u skupinu L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Popis reprezentacije

Golmani: Livaković, Kotarski, Pandur

Obrana: Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Vušković

Vezni red: Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Sučić, Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro, Fruk

Napad: Perišić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Musa, Matanović