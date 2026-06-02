Ovo su vjerojatni sastavi Hrvatske i Belgije za utakmicu na Rujevici
Nakon Belgije, Hrvatsku čeka još jedna pripremna utakmica protiv Slovenije u Varaždinu
Hrvatska i Belgija igraju pripremnu utakmicu u 18 sati na Rujevici u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će Hrvatska igrati u formaciji 3-4-2-1 te je otkrio nekoliko sigurnih startera, uključujući Dominika Livakovića, Joška Gvardiola, Luku Modrića i Matea Kovačića.
U vrhu napada postoji dilema između Ante Budimira i Petra Muse, dok se kao opcija spominje i Petar Sučić umjesto Martina Baturine, iako je veća vjerojatnost da će Baturina krenuti od prve minute.
Dalić je naglasio da želi isprobati sustav i dati priliku većem broju igrača, s planom čak osam izmjena tijekom utakmice.
Vjerojatni sastav Hrvatske
Livaković, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Perišić, Modrić, Kovačić, Stanišić, Kramarić, Baturina, Budimir/Musa
Vjerojatni sastav Belgije
Courtois, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Onana, De Bruyne, Tielemans, Saelemaekers, De Ketelaere, Doku
Nakon Belgije, Hrvatsku čeka još jedna pripremna utakmica protiv Slovenije u Varaždinu, a potom slijedi odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatska je smještena u skupinu L s Engleskom, Panamom i Ganom.
Popis reprezentacije
Golmani: Livaković, Kotarski, Pandur
Obrana: Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Vušković
Vezni red: Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Sučić, Baturina, Jakić, Petar Sučić, Moro, Fruk
Napad: Perišić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Musa, Matanović