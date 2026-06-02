Igrao za velikane i bio reprezentativac, ali pravo bogatstvo je zaradio tek nakon odlaska u mirovinu

Mnogi se nogometaši nakon karijere okrenu drugim zanimanjima. Neki otvore kafiće, neki krenu u menadžerske vode, a neki, poput našeg današnjeg gosta serijala "Karijera nakon karijere", krenu u poduzetničke vode.

Od malenih nogu do velikih snova

Mathieu Flamini rođen je 7. ožujka 1984. u Marseilleu. Odmah od djetinjstva znao je da želi biti nogometaš i zaigrati na kultnom Velodromu. No, povezanost s lokalnom zajednicom dovela je i do jedne druge ljubavi – one prema okolišu.

"Odrastao sam u Marseilleu blizu mora i bio sam svjestan ekoloških problema vezanih uz plastiku u oceanima i kemijsko zagađenje od vrlo rane dobi. Čak i tijekom karijere razmišljao sam kako mogu pomoći u pronalaženju rješenja za globalno zatopljenje", rekao je jednom prilikom Francuz.

"Sjećam se da su ljudi mislili da nisam ozbiljan kad sam kao dijete rekao da želim biti profesionalni nogometaš... Na kraju je taj san postao stvarnost — igrao sam gotovo 20 godina profesionalno za neke od najvećih klubova na svijetu. Ali kad sam rekao da želim izgraditi biokemijsku tvrtku bez kemijske pozadine, dok još igram nogomet, isti ti ljudi su rekli da sam lud. Ipak, nakon više od desetljeća rada postigli smo velike uspjehe. Naši proizvodi komercijalizirani su u više od 193 zemlje", rekao je Flamini jednom prilikom za novine Sveučilišta Harvard.

Ta zabrinutost za rodni kraj dovela je do istraživanja mogućih rješenja, što je Flaminija potaknulo na osnivanje tvrtke, što je 2008. i učinio sa svojim poslovnim partnerom Pasqualeom Granatom. Par je osnovao tvrtku GF Biochemicals koja razvija tehnologiju za proizvodnju levulinske kiseline, koja nastaje iz biomase poput trave ili drvne sječke te se može koristiti u plastici, otapalima, gorivima i farmaceutskoj industriji – i, što je ključno, kao zamjena za naftu u svim njezinim oblicima.

“Pomoći će smanjenju ugljičnog dioksida. Ova kiselina ima snažan potencijal jer reagira točno kao nafta, što znači da može zamijeniti naftu”, rekao je Flamini za BBC prije deset godina.

Uspješan poduzetnik

U međuvremenu su se i Flamini i svijet više posvetili ekologiji, pa je tako bivši veznjak prije godinu dana dao intervju za The Harbus, odnosno novine Sveučilišta Harvard:

"Povezanost s prirodom uvelike dugujem ocu, koji je bio strastveni ronilac. Od malih nogu postao sam svjestan štete koju čovječanstvo nanosi planetu. Ta povezanost s oceanom i okolišem potaknula je snažnu motivaciju da pomognem u rješavanju ekološke krize, za koju vjerujem da je najveći izazov našeg vremena. Na početku nisam znao odakle krenuti. No nakon susreta s timom znanstvenika započeli smo ovo putovanje prije 12 godina. Fokusirali smo se na to da platformu levulinske kiseline uvedemo u svakodnevne proizvode kroz našu vlastitu tehnologiju.

Danas imamo više od 200 patenata i komercijaliziramo sastojke koji zamjenjuju štetne fosilne komponente koje se i dalje nalaze u proizvodima koje svakodnevno koristimo. Ta strast prema održivosti bila je ono što me održalo, čak i kroz više od desetljeća istraživanja i razvoja prije nego što smo mogli plasirati inovacije na tržište. Kao poduzetniku, svaki dan vam se daje desetke razloga da odustanete. Ali kao u nogometu, moja me strast držala da nastavim", rekao je Flamini.

Nije sve tako savršeno

Iako ga strast drži, Flamini je otkrio kako ipak nije milijarder kao što su neki govorili:

"Važno je to razjasniti. Suprotno onome što sam čitao, nemam milijarde eura na bankovnom računu. Taj iznos ne odgovara vrijednosti moje tvrtke. Tih 20 milijardi eura ukupna je vrijednost tržišta koje želimo osvojiti. Došlo je do zablude", pojasnio je Francuz koji je u karijeri igrao za Marseille, Milan, Arsenal, Crystal Palace i Getafe.

U 16 godina dugoj karijeri skupio je 427 nastupa, od čega više od polovice za Topnike. Za Les Bleus je skupio tri nastupa, a umirovio se 2019. s 35 godina.