OSUMNJIČENI PRVAK /

Martinjak doveden na sud, pogledajte kako je to izgledalo: 'Naravno da mi je žao'

Marko Martinjak je prilikom dolaska na sud odgovorio na pitanje novinarki RTL-a

2.6.2026.
17:14
danas.hrHina
Hrvatski boksač i prvak u boksu bez rukavica Marko Martinjak doveden je na Županijski sud u Zagrebu nakon što je u nedjelju uhićen zbog napada na sportskoj utakmici. Sumnjiči ga se da je na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom malonogometne utakmice, glavom u glavu udario i teško ozlijedio 32-godišnjaka.

Novinarka RTL-a Danas Iva Vukšić upitala je Martinjaka dok je ulazio u zgradu je li mu žao, na što joj je on odgovorio:

"Naravno da je."

Za što policija sumnjiči Martinjaka?

Podsjetimo, zagrebačka policija izvijestila je da je uhitila 36-godišnjaka osumnjičenog za nanošenje teške tjelesne ozljede 32-godišnjem muškarcu tijekom malonogometnog turnira na Peščenici.

Policija je priopćila da su njezini službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad Martinjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede te protiv njega podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

"U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka", objavila je zagrebačka policija.

Ozlijeđenom muškarcu pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Incident se dogodio tijekom finala malonogometnog turnira Goat League, kada je, prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, Martinjak nakon kraćeg verbalnog sukoba glavom udario igrača Tomislava Mrkonjića, koji je potom pao na tlo.

Zbog incidenta je Martinjakova momčad izbačena s turnira, a on je naknadno javno izrazio žaljenje zbog događaja i poželio ozlijeđenom igraču brz oporavak, istodobno tvrdeći da je prethodno bio provociran.

Martinjak je poznat kao natjecatelj u boksu bez rukavica i višestruki nositelj naslova prvaka u toj disciplini. Ranije je pravomoćno osuđen zbog više kaznenih djela razbojništva te je nakon izdržavanja zatvorske kazne 2022. godine pušten na uvjetni otpust.

Marko Martinjakžupanijski SudZagreb
