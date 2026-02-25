Nema više čekanja! Na snagu stupio novi zakon: Reporterka RTL-a objasnila što se sada mijenja

POSKUPLJUJU I SUDSKE PRISTOJBE /

Nastavak suđenja Draganu Kovačeviću i ostalima u aferi JANAF zbog davanja i primanja mita počeo je pet i pol godina nakon uhićenja, a nastavit će se 10. ožujka. Ispred zgrade Županijskog suda u Zagrebu uživo se javila reporterka RTL-a Danas, Ivana Ivanda Rožić.

"Možemo reći da je brzo, pogotovo ako se uzme u obzir da smo pet i pol godina čekali samo da svi optuženici uđu u zgradu Županijskog suda i da napokon počne rasprava. Sada odvjetnici imaju 13 dana da se očituju o prijedlozima koje je dao USKOK, kako bi se vidjelo što će se čitati, a što slušati", izvijestila je reporterka.

Na snagu je stupio novi Zakon o kaznenom postupku po kojem bi suđenja trebala teći puno brže. "To konkretno znači da, primjerice, optužna vijeća koja su trajala godinama više ne bi trebala trajati pet i pol godina kao u ovom slučaju. Već bi se na samo jednom ročištu trebala riješiti stvar, odnosno odlučiti hoće li se optužnica potvrditi ili vratiti USKOK-u na doradu", objasnila je reporterka te dodala da na optužnim vijećima više neće sudjelovati ni odvjetnici ni USKOK, nego će sud sam donositi tu odluku.